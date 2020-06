Constanze Zeitz kam aus dem Schwabenland über Alaska nach Rügen

Putbus

Constanze Zeitz lebte bis zum Alter von vier Jahren in Schwäbisch Gmünd. „Ich habe nicht viele Erinnerungen an meinen Geburtsort – ich bin hier großgeworden und fühle mich als Inselkind“, verrät die 24-Jährige. Mit Mutter und Bruder kam sie vor 20 Jahren nach Rügen, besuchte Schulen in Poseritz und später in Greifswald bis zur 10. Klasse.

Danach ging es für ein Austauschjahr nach Alaska und Schweden. Nach der 11. Klasse machte sie eine Lehre zur Hotelkauffrau, sammelte drei Jahre lang Berufserfahrung und demnächst folgt noch eine Weiterqualifizierung zur Fachwirtin im Gastgewerbe.

Anzeige

Paar fährt gern E-Bike

Constanze Zeitz lebt mit ihrem Freund in Putbus und in der Freizeit ist das Paar gern gemeinsam mit seinen E-Bikes unterwegs. Was ihr an Rügen gefällt, weiß die Insulanerin genau: „Natürlich die wunderschöne Natur – aber wichtiger ist, dass ich der Liebe wegen von Berlin zurückgekehrt bin, man kommt doch immer wieder hierher zurück“, meint sie schmunzelnd.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Christa Driest