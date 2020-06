Coole „Buddeln“ für werdende Schulkinder: Zwar verteilt Mehrweg-Flaschen in Rügener Kitas

Bergen

Anlässlich des Abschieds vom Kindergarten und zum bevorstehenden Schulbeginn übergibt der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) Mehrweg-Trinkwasserflaschen an Vorschulkinder. Die liebevoll „ Buddel Buddy“ genannten Mehrwegflaschen sind für die Pausengetränke in der Schule gedacht und gleichsam Abschiedsgabe und Erinnerung an die Kindergartenzeit. 27 Einrichtungen der Insel profitieren bislang von der Aktion.

Das Projekt wurde 2019, anlässlich des Projektes „Weniger fürs Meer“ der Tourismuszentrale Rügen und anderer Partner, initiiert. Der Zwar will damit einen kleinen Beitrag zur Vermeidung von Einwegplastik und Stärkung des Umweltbewusstseins bei Kindern leisten. „Trinken ist wichtig und fördert die Konzentration. Unseren Kindern dafür Einwegflaschen mit in die Schule zu geben ist sehr verführerisch. Durch die Nutzung der überreichten Mehrwegflaschen leisten Eltern und Kinder einen Beitrag zur Verringerung des immer noch riesigen Plastikmüllaufkommens“, teilt der Zweckverband mit.

Aufklärung ist wichtig

Wenn die Flaschen dann noch mit gesundem Leitungswasser gefüllt werden, kommt ein weiterer Umweltaspekt hinzu: die Nutzung einer einheimischen natürlichen Ressource anstelle eines möglicherweise weit transportierten Mineralwassers oder gar zuckerhaltigen Getränkes. Durch die Kombination von Müllvermeidung, Verbesserung der ökologischen Bilanz durch CO2-Einsparung kann somit ein nicht unerheblicher Beitrag zum heute so wichtig gewordenen Klimaschutz geleistet werden, ist sich der Zwar sicher.

Die Flaschen enthalten einen kleinen Zettel, der auf die gesundheitlichen Aspekte von ausreichender Flüssigkeitsaufnahme – „Wasser als Lerngetränk“ – sowie des regionalen und globalen Gewässerschutzes aufmerksam macht.

