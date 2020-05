Cordula Rautenberg ​fand ​auf ihrer Heimatinsel Rügen berufliche Herausforderungen

Sagard

Cordula Rautenberg erblickte das Licht der Welt in Sassnitz und fühlt sich dem Ort, in dem sie auch aufwuchs, noch immer verbunden. Sie machte eine Ausbildung als Empfangssekretärin beim FDGB-Feriendienst-Binz, arbeitete für 15 Jahre in Gastronomie und Hotellerie und war als Dozentin für gastronomische Berufe tätig. Die 58-Jährige wechselte vor zwölf Jahren in das Lietzower Callcenter. Dort war sie anfangs Kundenberaterin und ist seit elf Jahren Betriebsratsvorsitzende und Schwerbehindertenvertreterin.

Cordula Rautenberg wohnt in Sagard und ist Mutter eines 32-jährigen Sohns. Die größte Freude im Leben der Insulanerin ist der fünfjährige Enkel, den sie über alles liebt: „Mein Glanzstück, mein größter Stolz“, nennt sie ihn. Ihre Hobbys sind Malen und Basteln, an ihrer Heimat schätzt sie vor allem die herzlichen Menschen und die naturbelassenen Strände.

Von Christa Driest