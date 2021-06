Corona-Abstrich für den Urlaub: Wo PCR-Tests in MV am günstigsten sind

Rostock/Schwerin/Greifswald

Die Urlaubssaison steht vor der Tür – doch auch wenn sich die Corona-Pandemie in Europa etwas entspannt, können Touristen trotzdem noch nicht ganz ohne Vorkehrungen reisen. Griechenland, Spanien, Italien oder Portugal beispielsweise verlangen für die Einreise einen maximal 72 oder 48 Stunden alten negativen PCR-Test.

Doch wo bekomme ich diesen Nasen-Rachen-Abstrich in Mecklenburg-Vorpommern? Denn eines vorweg: Wer am Flughafen Laage vor seiner Abreise auf einen Test hofft, der wird enttäuscht. „Wir bieten am Flughafen keinen Test an, weil die meisten Reisenden bereits getestet zum Flughafen kommen und vorher wissen wollen, ob man fliegen kann“, sagt Geschäftsführerin Dörthe Hausmann.

Beim Hausarzt nach PCR-Test fragen

Erste Anlaufstelle sollte deshalb der eigene Hausarzt sein. Dort entstehen Kosten für den Abstrich und die Laboruntersuchung, die zusammen zwischen 60 und 160 Euro betragen können. Wer keinen hat oder wenn dieser keinen PCR-Test anbietet, müssen Reisende trotzdem nicht auf ihren Urlaub im Ausland verzichten. In MV gibt es einige Angebote, die für jedermann einen im Ausland anerkannten Nasen-Rachen-Abstrich durchführen.

Aber Achtung: Die Preise unterscheiden sich je nach Anbieter stark – teilweise bis zu 150 Euro zwischen dem billigsten und günstigsten Angebot. Zwischen 49 und 199 Euro kostet ein PCR-Test pro Person in MV. Da kann der Familienurlaub schnell deutlich teurer werden. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich deshalb einen Überblick über die Standorte und Preise für PCR-Tests zwischen Grevesmühlen bis Usedom verschafft und erklärt, was Sie beachten müssen.

Von Ann-Christin Schneider