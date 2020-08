Sassnitz

Volle Insel, halbleere Schiffe – von dem diesjährigen Touristenansturm auf die heimischen Reiseziele haben die hiesigen Reedereien kaum etwas. Angesichts der Gästezahlen auf Rügen und Hiddensee müsste die Ausflugsschifffahrt auf den Inseln eigentlich frohlocken. Aber die Stimmung ist, gelinde gesagt, gedämpft. Zwar ist die Nachfrage nach den Schiffstouren groß. Die Reedereien mussten das Angebot wegen der Corona-Schutzvorkehrungen aber künstlich verknappen. Je nach Schiff bleibt an Bord etwa jeder zweite Platz unbesetzt.

Eigentlich laufe die Sommersaison auf Hochtouren, sagt Franziska Flade. Sie ist die neue, für Rügen zuständige Bereichsleiterin bei der Reederei Adler-Schiffe. Gemäß den Vorgaben des Landes habe man für jedes einzelne Schiff ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt. Kernbestandteil sind neben der Maskenpflicht die Sicherheitsabstände, die die Passagiere zueinander einhalten müssen. Mindestens 1,50 Meter müssen zwischen ihnen liegen. Im Endeffekt reduziert sich dadurch die Zahl der maximal zu besetzenden Plätze drastisch.

Die MS „ Binz“ kann normalerweise bis zu 240 Leute an Bord nehmen. Derzeit, so Flade, sei die Kapazität aber auf 120 begrenzt. Auf die größere „Cap Arkona“ passen bis zu 400 Gäste. Aktuell reichen die Plätze gerade mal für 220 Passagiere.

Einbruch von gut 50 Prozent im Vergleich zu 2019

Bei den Adler-Schiffen, die unter anderem an den Seebrücken von Binz, Sellin und Göhren sowie im Sassnitzer Hafen anlegen und Touren zu den Kreidefelsen anbieten, registriert man entsprechend einen deutlichen wirtschaftlichen Verlust. 33 000 Passagiere wurden im ersten Halbjahr auf den beiden Rügener Schiffen befördert. „Dies ist ein Einbruch von gut 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, sagt die Bereichsleiterin. Sie kümmert sich erst seit dem 1. August um das Ausflugsgeschäft des Unternehmens auf Rügen – und zeigt sich trotz der schlechten Rahmenbedingungen optimistisch. „Die Corona-Krise ist eine Herausforderung, aber wir meistern diese mit Bravour“, heißt es in einer Pressemitteilung der Reederei. Im Juli lägen die Zahlen der beförderten Gäste „nur“ noch 35 Prozent hinter den Zahlen des Vergleichsmonats im vergangenen Jahr.

Gruppengeschäft über Monate weggebrochen

Für eine ganze Weile mussten die Ausflugsdampfer im Frühjahr an der Kette bleiben. Erst mit reichlicher Verspätung konnten sie dieses Jahr in die Saison starten. Was die Unternehmen dadurch wirtschaftlich versäumten, dürfte kaum wieder aufzuholen sein. Und so bleibt auch Fred Lojewski skeptisch. „Die Zahlen gehen in diesem Jahr, verglichen mit den Vorjahren, nur in eine Richtung: nach unten.“

Ein für die Schiffsunternehmer wichtiger Zweig, das Gruppengeschäft, sei über lange Zeit komplett weggebrochen. „Das macht die Situation natürlich umso schwieriger“, formuliert es der Kapitän und Inhaber der Reederei Lojewski vorsichtig.

Störtebeker-Touren entfallen ganz

Ein ähnliches Bild zeichnet man bei der Weißen Flotte. „Der Wegfall des Gruppentourismus über lange Zeit hat uns alle in der Branche hart getroffen“, sagt Geschäftsführer Knut Schäfer. Auch dort fahren die Schiffe mit begrenzter Kapazität, um die geforderten Sicherheitsabstände einzuhalten.

Die Weiße Flotte ist unter anderem auf dem Strelasund zwischen Stralsund und Altefähr unterwegs, bietet Touren von Zingst oder Breege nach Hiddensee an. Ihre Ausflugsschiffe legen auch in Lauterbach, Baabe und Sellin an. Doch erst blieben die Schiffe fest vertäut in den Häfen, mussten ihre Saison verspätet beginnen und dürfen jetzt nur mit wirtschaftlich halber Kraft fahren.

„Andere Angebote entfallen dieses Jahr gänzlich“, erinnert Schäfer an die Touren von Breege nach Ralswiek. Die Reederei brachte die Zuschauer von Wittow zu den Störtebeker-Vorstellungen und wieder zurück. Weil die Festspiele in diesem Jahr aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht stattfinden, stechen auch die Ausflugsschiffe nicht in See.

Hiddensee-Fähren auf Vorjahresniveau

Etwas besser sieht es auf den Linien-Verkehren der Weißen Flotte aus. Die Fähre zwischen Stahlbrode und Glewitz habe im Juni auch erst mit Verspätung und dann mit etwas ausgedünntem Fahrplan den Fährbetrieb aufnehmen können. „Auf der Verbindung liegen wir wirtschaftlich natürlich unter den Vorjahreszahlen, sind aber angesichts der schwierigen äußeren Umstände mit der Entwicklung trotzdem zufrieden.“

Und auch beim Fährverkehr zwischen Schaprode beziehungsweise Stralsund und Hiddensee bewegten sich die Passagierzahlen mittlerweile wieder auf dem Vorjahresniveau.

Von Maik Trettin