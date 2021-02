Stralsund

Mit einer Inzidenz von unter 20 geht der Landkreis Vorpommern-Rügen ins Wochenende. Über die enorm niedrige Zahl von 19,6 ist man im Landratsamt hocherfreut, bundesweit sieht die Situation nur in zwölf Landkreisen besser aus. 0,9 Punkte trennen Vorpommern-Rügen von einem Platz in den Top Ten. Auf der eigenen Facebook-Seite steht über dem täglichen Corona-Update der Kommentar: „Hoffen wir gemeinsam, dass sich das so fortsetzt.“ Denn nach dem Wochenende stehen die ersten Lockerungen an. Erst öffnen die Kitas, dann startet Mitte der Woche für die ersten Schüler der Präsenzunterricht.

Mit hohem Personalaufwand werden Infektionsketten zerschlagen

„„Wir haben mit viel Fleiß und großem Personalaufwand versucht, die Infektionsketten so schnell wie möglich zu durchschlagen.“ Stefan Kerth, Landrat von Vorpommern-Rügen Quelle: Olaf Manzke

Landrat Stefan Kerth (SPD) hofft, dass sich der positive Trend weiter fortsetzt. Seit dem 21. Januar sinkt die Inzidenz im Ostseekreis. Damals schrammte man mit 96,1 an einer Inzidenz von 100 vorbei. Anders als im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald bekam das hiesige Gesundheitsamt das Infektionsgeschehen offenbar rechtzeitig in den Griff. Zum Vergleich: Am 21. Januar lag Vorpommern-Greifswald bei einer Inzidenz von 196,9, am 19. Februar war der Wert noch immer bei 166,8. „Wir haben mit viel Fleiß und großem Personalaufwand versucht, die Infektionsketten so schnell wie möglich zu durchschlagen“, sagt Landrat Stefan Kerth. „Bisher ist uns das gut gelungen. Glück gehört jedoch auch dazu. So hatten wir nur wenige Masseninfektionen in Pflegeheimen oder Großbetrieben. Die guten Hygienekonzepte vor Ort werden dazu beigetragen haben.“ In der Kontaktverfolgung hätten rund 100 Mitarbeiter bei Bedarf Tag und Nacht gearbeitet. Kerth verweist darauf, dass sich die Situation im eigenen Kreis jedoch schnell ändern kann. „Wenn wir einen Ausbruch mit 100 Corona-Fällen haben, springt bei uns die Inzidenz um 45 Punkte hoch.“ 112 neue Fälle innerhalb von sieben Tagen würden bereits zu einer Inzidenz von 50 führen, 225 neue Fälle zu einer Inzidenz von 100.

Es sterben mehr Männer an Corona Seit Beginn der Pandemie haben sich laut Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) im Landkreis Vorpommern-Rügen 2101 Personen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, das entspricht 0,94 Prozent der Bevölkerung, 52 Personen sind mit oder an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. In Vorpommern-Greifswald haben sich bisher 5279 Personen mit dem Virus infiziert, was einer Rate von 2,24 Prozent entspricht, im Zusammenhang mit Corona wurden hier 154 Todesfälle registriert. Die Sterblichkeitsrate liegt in Vorpommern-Rügen bei 2,48 Prozent. In Schwerin ist sie mit 5 Prozent besonders hoch. Landesweit liegt die Sterblichkeitsrate bei 3 Prozent, damit liegt MV über dem Bundesdurchschnitt, schneidet jedoch deutlich besser ab als alle anderen neuen Bundesländer. In Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt liegt die Sterblichkeitsrate bei dramatischen 3,9 Prozent. In Vorpommern-Rügen sind mehr Frauen (1055) als Männer (928) betroffen.. Bei 98 Patienten war das Geschlecht nicht erfasst. Es sind jedoch mehr Männer (28) als Frauen (23) mit Corona gestorben. In einem Fall war das Geschlecht unbekannt. Die Sterblichkeitsrate der Männer (3,02 Prozent) ist höher als bei den Frauen (2,18 Prozent). Besonders hart trifft eine Corona-Infektion die Gruppe der über 80-Jährigen. Von 245 bekannten Corona-Patienten sind 41 gestorben, hier liegt die Sterblichkeitsrate bei 16,73 Prozent. Die meisten Ansteckungen (799) wurden bisher in der Altersgruppe von 35 bis 59 Jahren erfasst. Hier starb lediglich eine Person mit Corona, die Letalitätsrate liegt hier bei 0,13 Prozent. 589 Corona-Infizierte waren jünger als 35, von diesen waren 29 jünger als 5 Jahre alt. Keiner unter 35 Jahren ist im Kreis Vorpommern-Rügen bisher an oder mit Corona gestorben.

Nach den Schulen will Kerth den Handel öffnen

Kerth hofft, dass sich die Lage im Ostseekreis stabilisiert und bei den Nachbarn bessert. Dank der günstigen Inzidenzwerte drängte er zunächst vorrangig auf eine Öffnung der Schulen und Kitas. Den nächsten Schritt sieht er in der Wirtschaft. „Der Einzelhandel braucht eine Perspektive. Er hat für mich jetzt höchste Priorität. Dort ist die Not inzwischen riesig.“ Mit Sorgen blickt Kerth dennoch auf Vorpommern-Greifswald. Lockerungen im eigenen Kreis hatte er zuletzt von der Entwicklung im Nachbarkreis abhängig gemacht. „Wir dürfen keinen Einkaufstourismus aus Hochinzidenzgebieten erzeugen“, sagt Kerth. Mit der Landesregierung, anderen Landräten und Bürgermeistern steht er dennoch in permanentem Austausch über Öffnungsszenarien – auch in seinem momentanen Urlaub. Von Massentestungen, die Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ins Gespräch gebracht hat, hält er jedoch nichts. „Großen Testaktionen stehe ich kritisch gegenüber“, sagt Stefan Kerth. „Nach meinen Informationen bringt das nur etwas, wenn es auch viele Infizierte gibt. Die haben wir bei uns im Kreis jedoch nicht.“

Helios-Chefarzt lobt Krisenmanagement des Kreises

Das gute Krisenmanagement im Landkreis hebt auch Helios-Chefarzt Ingo Klempien hervor. „Gesundheitsamtschef Jörg Heusler und sein Team haben früh viel getan, um das Infektionsgeschehen einzudämmen“, sagt Klempien. „Gleich am Anfang wurde viel getestet. Mit seinem eigenen Videoblog hat Heusler gleichzeitig viel für die Aufklärung getan.“ Doch auch andere Akteure wie der Krisenstab der Hansestadt hätten mitgeholfen, die Situation unter Kontrolle zu halten. Über Kompass, das größten MRE-Netzwerk (MRE = Multiresistente Erreger) in Mecklenburg-Vorpommern, hätten sich Heime und Kliniken im Kreis gezielt mit Hygieneartikeln unterstützt, wenn diese mal knapp wurden. „Der Austausch war am Anfang der Pandemie wichtig“, sagt Klempien. Im zweiten Lockdown seien medizinische Masken, Desinfektionsmittel und auch Handschuhe besser verfügbar.

Impfungen haben noch keine Auswirkung auf die Inzidenz

Der Fortschritt bei den Impfungen würde sich noch nicht auf die Inzidenz auswirken. „Dafür ist es noch zu früh“, sagt Klempien. Außerdem sei der Nachbarkreis ähnlich weit. Konkrete Faktoren zu benennen, sei schwierig. Bis auf die Grenze zu Polen seien die Regionen durchaus gut vergleichbar. „Wir sind auch eine Urlaubsregion. Wir haben Rügen, die Greifswalder haben Usedom“, sagt er. Gegen die „Grenztheorie“ spricht, dass andere Kreise in der Nähe zu Polen, wie Uckermark (47,1) und Märkisch-Oderland (45), aktuell bei der Inzidenz deutlich besser abschneiden.

„Hat man plötzlich mehr als 100 neue Fälle, fallen täglich tausende Telefonate an. Diese können oft nicht schnell genug erreicht werden.“ Ingo Klempien, Helios-Chefarzt aus Stralsund Quelle: Martin Krause

Aus seiner Sicht hängt die verhängnisvolle Entwicklung in Vorpommern-Greifswald eher mit der Überschreitung einer kritischen Größe in der Nachverfolgbarkeit zusammen. „Ein positiver Corona-Fall hatte im Durchschnitt sieben bis zehn Kontakte“, erklärt Klempien. „Hat man plötzlich mehr als 100 neue Fälle, fallen täglich tausende Telefonate an. Diese können oft nicht schnell genug erreicht werden, was weitere Corona-Fälle nach sich zieht.“ Diesen Kreislauf wieder zu durchschlagen, sei äußerst schwierig – und auch in Vorpommern-Rügen könnte das noch immer passieren. „Wir waren fast bei 100. Da hatte ich Bedenken“, sagt Klempien. „Zum Glück hat unser Gesundheitsamt die Wochenenden durchgearbeitet“, resümiert Klempien. Sonst hätten sie in der Helios-Klinik am Sund deutlich mehr Corona-Fälle behandeln müssen. Auch auf Station sind die Zahlen rückläufig. Aktuell werden nur noch 12 Personen mit Corona behandelt – so wenige wie zuletzt Ende Dezember 2020.

