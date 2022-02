Bergen

Wie in den vergangenen Wochen versammelten sich auch an diesem Montag wieder Kritiker der Corona-Maßnahmen sowie Befürworter eines solidarischen Umgangs mit der Pandemie in Bergen. Erstmals hatte Pastorin Friederike Tauscher auch die Tür zum Eingangsportal der Marienkirche öffnen lassen. „Solidarität ist ein sehr christlicher Begriff, den wir etwa mit ’Nächstenliebe’ übersetzen. Deswegen öffnen wir unsere Türen auch für die schwächsten Betroffenen der Pandemie, nämlich jene Menschen, die sich wegen einer Vorerkrankung nicht impfen lassen dürfen“, sagte die Pastorin. Vor der Kirche versammelten sich gut zwei Dutzend Personen hinter einem Transparent mit der Aufschrift „Solidarisch durch die Krise“ – Impfen schütze uns alle“.

Darunter auch die Bundestagsabgeordnete Anna Kassautzki (SPD). „Ich besuche Demonstrationen und Mahnwachen in meinem Wahlkreis, um solche Menschen zu unterstützen, die zeigen, dass der Weg aus der Krise nur ein solidarischer sein kann. Ein ’Ich will aber’ bringt uns nicht weiter. Wir dürfen die Pandemie nicht auf dem Rücken von überarbeiteten Pflegekräften und Krankenhauspersonal austragen. Nun nehmen ja erste Lockerungsschritte vor, aber immer mit Blick auf die Zahlen und mit Augenmaß.“

Zur Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen trafen sich auf dem Markt vor dem Rathaus der Stadt diesmal deutlich weniger Teilnehmer als in den vergangenen Wochen. Wohl wegen der empfindlich kalten Temperaturen fanden sich nach Polizeiangaben etwa 250 Personen ein. Redner thematisierten die Vorgänge in Kanada und mahnten an, der „Freedom-Day“ werde eine ebenso große Mogelpackung werden wie die NATO. „Auch nach dem 20. März müssen wir jeden Montag hier zusammenkommen, sonst haben wir im Herbst ein großes Problem“, so ein Redner. Exponenten anderer Meinungen – allen voran Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) – wurden persönlich angegriffen. Ansonsten ging es wie stets um eigene Interpretationen der Zahlen des RKI oder um den Sinn der Maskenpflicht.

Von ud