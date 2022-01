Bergen

Nach den Krawallen bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Rostock und Grimmen stehen die wöchentlichen Veranstaltungen der Impfgegner noch stärker im Fokus, sogar ein Verbot ist in Rostock in der Diskussion.

Auch in Bergen auf Rügen finden jeden Montag Corona-Demonstrationen statt, wenn auch mit rund 350 Teilnehmern in deutlich kleinerem Umfang. Zu Gewalttaten kam es hier nicht, allerdings wurde Bürgermeisterin Anja Ratzke aus Veranstalterkreisen der Demo per E-Mail bedroht und beschimpft – Grund war der von ihr initiierte Impftag, bei dem sich Menschen gegen Corona impfen lassen konnten.

„Eine rote Linie ist überschritten“

„Ich verstehe, dass man Bedenken gegen eine Impfung haben kann, aus welchen Gründen auch immer“, meint sie. Man könne auch seine Meinung gegen das Impfen äußern und dafür auf die Straße gehen, keine Frage.

„Was aber nicht geht, ist es auf der Demonstration gegen Ärzte aufzuhetzen, weil sie impfen. Damit ist eine rote Linie überschritten“, sagt sie. „Der Ton verschärft sich, die Radikalisierung der Demonstranten macht mir Sorgen.“

Montag startet Demo-Zug

Den Freiheitsgedanken der Protestler könne sie nachvollziehen, aber „ich verlange von den Menschen die dort Freiheit fordern, auch die Akzeptanz für die Freiheit der anderen.“

Am Montag soll der Demonstrationszug wie in den Wochen zuvor um 18 Uhr am Markt starten und dann durch die Innenstadt nach Rotensee führen. „Wenn es Auflagen gibt, sollten die auch eingehalten und kontrolliert werden“, so Ratzke. Bei den Demonstrationen war die Mehrzahl der Teilnahme ohne Maske unterwegs.

„Generell ist es so, dass die Polizei auch zukünftig das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit schützt und alles daran setzt, einen störungsfreien Verlauf zu gewährleisten“, sagt Jennifer Fischer von der Polizeiinspektion Stralsund.

„Gegen Gewalt einzelner Personen oder gar ganzer Gruppen werden wir jedoch konsequent vorgehen und dieses Verhalten nicht tolerieren. Das sollten im Übrigen auch die friedliebenden Teilnehmer der Versammlungen nicht und sich deutlich von den gewaltbereiten oder eindeutig politischen Extremisten distanzieren.“

Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist hohes Gut

Trotzdem: Die Deeskalation während der Versammlungen stehe stets im Vordergrund, heißt es. „Um das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu gewährleisten. Dieses Grundrecht ist ein hohes Gut unserer Demokratie und genießt daher einen besonderen Schutz“, so Fischer.

„Die Polizei- und Ordnungsbehörden wägen das hohe Recht auf freie Meinungsäußerung stets ab und wahren auch zukünftig die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, um Versammlungen zu schützen und einen störungsfreien und friedlichen Verlauf zu gewährleisten.“

Ob eine Versammlung stattfinden kann, obliegt übrigens nicht der Einschätzung der Polizei, sondern dem Landkreis.

Von Anne Ziebarth