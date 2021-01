Corona-Fall: Kreisverwaltung schließt Bürgerservice in Bergen bis 20. Januar

Bergen

Der Betrieb des Bürgerservice des Landkreises Vorpommern-Rügen kann aufgrund eines Corona-Falls am Montag nicht wieder aufgenommen werden. Dieser bleibt bis einschließlich 20. Januar geschlossen, teilt eine Sprecherin des Kreises mit. Termine können auf die Standorte Stralsund und Grimmen verlegt werden (03831/1 15).

Eine Mitarbeiterin des Bürgerservice in Bergen auf der Insel Rügen hatte sich mit dem Virus infiziert und war am Montag noch im Dienst. Am Dienstag bekam sie Erkältungssymptome, der Hausarzt testete sie auf eine Infektion mit SARS-2-CoV-19. Der positive Befund wurde am Mittwochnachmittag übermittelt, teilt die Kreisverwaltung mit.

Vereinbarte Termine entfallen

Die ordnete die Schließung des Bürgerservice an, der seinen Sitz im Verwaltungsgebäude in der Störtebekerstraße 30 im Bergener Stadtteil Rotensee hat. Kontaktpersonen wurden ermittelt und für diese häusliche Quarantäne durch das Gesundheitsamt angeordnet.

Bereits vereinbarte Termine entfallen am Standort Bergen. Es bestehe aber die Möglichkeit, diese an anderen Bürgerservice-Standorten, zum Beispiel in Stralsund, wahrzunehmen, so die Kreis-Sprecherin. Jene, die bereits einen Termin vereinbart haben und von denen telefonische Kontaktdaten vorliegen, werden über die notwendige Terminverlegung informiert.

Die können Betroffene aber auch selbst vornehmen und sich an die Behördennummer 0 38 31/1 15 wenden. Der Landkreis informiert heute, ob der Betrieb des Bürgerservice in Bergen am kommenden Montag wieder aufgenommen werden kann.

Von OZ