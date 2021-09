Corona: „Folgen für Rügener Gastbetriebe verheerend“

Binz

„Die Corona-Pandemie hat das Gastgewerbe in seine tiefste Krise seit dem Kriegsende gestürzt“, hatten die Rügener Hoteliers ihre Einladung an jene Politiker begründet, die sich zu den Wahlen für Land- und Bundestag im September stellen. Die Folgen für die Betriebe seien „verheerend“ gewesen. „In den insgesamt neun Monaten Lockdown seit Beginn der Pandemie befand sich unsere Branche in einer absoluten Ausnahmesituation – emotional, psychisch wie finanziell und mit jeder Woche Lockdown nahmen Verzweiflung, Perspektivlosigkeit und Existenznöte zu“, so der Hilferuf.

Organisiert von der regionalen Gruppe des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) waren Kerstin Kassner (MdB, Linke), Georg Günther (CDU), Claudia Müller (MdB) und Dirk Niehaus von den Grünen, Matthies Knuth (Freie Wähler) und mit Uwe Ahlers, Sebastian Adler und Knut Alschweig gleich drei Vertreter der FDP der Einladung in das Arkona-Strandhotel gefolgt.

Zahl der Beschäftigten ging zurück

Jeder Lockdown-Monat habe Umsatzverluste von rund 70 Prozent verursacht, trugen der Dehoga-Vorsitzende Wolfgang Kannengießer und Ralf Schlüter vor. Von März 2020 bis Ende Juni 2021 hätten Restaurants und Hotels 67 Milliarden Euro Umsatz verloren und zeitweise hätte sich fast die gesamte Branche in Kurzarbeit befunden. „Die Corona-Pandemie trifft den gastgewerblichen Arbeitsmarkt besonders hart. Unsere Betriebe haben mit aller Kraft gekämpft, um ihre Mitarbeiter und Auszubildenden zu halten. Vor der Pandemie war das Gastgewerbe eine krisensichere Branche und ein echter Jobmotor. Von 2010 bis 2019 haben wir fast 300 000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen.“ Während der Pandemie sei aber trotz Kurzarbeitergeld die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gastgewerbe um gut 150 000 auf unter eine Million gefallen.

Alle wollen Umsatzsteuer reformieren

So hatten sich die Politiker Fragen zur Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes, der Gleichbehandlung von Essen durch eine einheitliche Mehrwertsteuer oder ihren Konzepten zur Beseitigung des Fachkräftemangels zu stellen.

Dass sich im Umsatzsteuerrecht kuriose Ungereimtheiten finden, sahen dabei alle Anwesenden so. So dürfe künftig keine Rolle spielen, ob eine Speise im Haus oder davor verzehrt werde, fand Claudia Müller. „Warum haben die Parteien das dann nicht schon längst gemacht?“, fragte Matthies Knuth. Günther gab Knuth recht und versprach, sich dafür einzusetzen. Adler betonte, die FDP habe das schon immer gewollt und auch Kerstin Kassner war „entsetzt darüber, dass wir nach so vielen Jahren noch immer über dieselben Themen reden“.

Erhalt des Berufsschul-Standorts gefordert

Weitere Klagen der Branche betreffen hohe Energiekosten, Mindestlöhne oder die strikten Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes. Viele Saisonkräfte aus Osteuropa wollten gern zwölf Stunden arbeiten, um in kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen. Weil sie das hier nicht dürften, würden sie oftmals andere Länder vorziehen, so Wolfgang Kannengießer. „Es ist doch absurd, dass wir für eine ausgiebige Hochzeitsfeier zwei Teams einsetzen müssen, weil das Gesetz das so vorschreibt.“

Auf der Positivseite verbuchte der Dehoga-Vorsitzende immerhin, dass sich das Podium in der Frage, den Berufsschulstandort auf der Insel zu erhalten, einig war. „Dafür brauchen wir aber einen Schulentwicklungsplan auch für die Berufsschulstandorte, weil sonst auch die Akquise von Lehrkräften erschwert wird.“

Von Uwe Driest