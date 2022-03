Corona-Hotspot MV: Was für Besuche in Alten- und Pflegeheim gilt

Stralsund

Ganz MV ist seit Wochen ein Corona-Hotspot. Aufgrund der hohen 7-Tage-Inzidenz hat das Helios-Hanseklinikum Stralsund bereits die Patientenbesuche beschränkt. Die Maßnahme läuft voraussichtlich noch rund eine Woche, bis zum 2. April. Ob es dabei bleibt, ist jedoch unklar.

In Anbetracht der epidemischen Lage rücken Altenheime und Pflegeheime in den Fokus. Diese ziehen bisher jedoch nicht mit Beschränkungen nach, sondern wollen Besuche weiterhin möglich machen und über strikte Hygiene-Regeln weiterhin sicher für Besucher und Bewohner gestalten.

Soziale Kontakte für Bewohner sehr wichtig

„Den Bewohnern soziale Kontakte zu ermöglichen, hat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund oberste Priorität“, sagt Annett Mülling, Geschäftsführerin der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund. Die Mitarbeiter würden zum Schutz der Bewohner weiterhin natürlich mit äußerster Vorsicht agieren. Gemäß der aktuell für MV geltenden Corona-Verordnung ist das Betreten der Einrichtungen nur unter Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen erlaubt. „Besucherinnen und Besucher müssen dabei einen negativen tagesaktuellen Test vorlegen oder werden in den jeweiligen Einrichtungen vor dem Besuch getestet“, sagt Mülling.

Dafür würden die Einrichtungen sogar tägliche Testzeiten anbieten. Die Hygienemaßnahmen gelten sowohl bei Besuchen innerhalb der Einrichtungen, als auch auf den Freiflächen. Die Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH begrüßen jedoch außerordentlich, dass mit der neuen Verordnung die Begrenzung der Besuchspersonen aufgehoben wurde und die Bewohner wieder uneingeschränkt Besuche erhalten dürfen. „Ihre sozialen Kontakte können so endlich wieder aufleben“, ordnet Mülling ein.

Auch im Hospiz werden Gäste empfangen

Auch im Stralsunder Hospiz sind Besuche möglich – und auch wichtig für die Bewohner. Auch hier gilt für Hospiz-Gäste zu jeder Zeit die Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen. „Eine Einschränkung ergibt sich nur für Bewohnerinnen oder Bewohner, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben oder als enge Kontaktperson gelten“, sagt Mülling. Entsprechend der bundes- und landesgesetzlichen Regelungen gelte für diese ebenso wie für alle Bürger eine Isolationspflicht von mindestens sieben Tagen. „Alternative Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten bieten sich hier über Telefonate oder Besuche am Fenster an“, so Mülling.

Wer zu Besuch kommen will, sollte sich vorher am besten anmelden. So handhabt es auch das Evangelische Altenzentrum der Diakonie in Stralsund. „Alle Besucher müssen sich anmelden und einen aktuellen Tagestest vorweisen“, sagt die Leiterin Christine Wawrsich. Auch im Zentrum an der Parower Straße könnte man sich direkt testen lassen. „Bevor man das Gebäude betritt“, sagt Wawrsich. Zudem hat der Landesverband der Diakone in Schwerin die Inzidenzen fest im Blick – und würde die Regeln notfalls entsprechend anpassen.

Inzidenz niedriger, doch mehr Corona-Patienten auf Station

Die Inzidenz ist des Landkreises Vorpommern-Rügen ist im Verhältnis zur Vorwoche etwas gesunken. Sie liegt nur noch bei rund 2400, als Helios die Besucher-Schranke einführte, lag sie gerade bei 2700 Corona-Neuinfektion pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Entwarnung gibt es für das Gesundheitssystem im Landkreis trotzdem nicht.

Allein in Stralsund liegen wieder deutlich mehr Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in der Klinik, binnen einer Woche stieg die Zahl von 60 auf 72 an. Zehn Patienten davon liegen sogar auf der Intensivstation. Als Reaktion auf die Lage im Kreis sind im Hanseklinikum deshalb nur noch Besuche auf der Kinderstation, der Entbindungsstation, der Onkologie und in begründeten Ausnahmefällen möglich. In der Klinik gilt die 3G-Regelung, es muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Nicht nur bei Helios ist die Lage angespannt. Laut Kreisverwaltung greifen auch in anderen Kliniken wegen Ausfällen des medizinischen Personals Notfallpläne. So ist die Situation auch beim DRK-Krankenhaus in Bartmannshagen oder bei den Boddenkliniken in Ribnitz-Damgarten ähnlich.

Folgende Regeln gelten bei Einrichtungen des DRK auf Rügen

Auch auf der Insel Rügen ist Vorsicht bei Besuchen geboten. „Besucher sind erlaubt“, sagt Anja Wrzesinski, vom DRK-Kreisverband, Rügen-Stralsund, der mehrere Einrichtungen auf der ganzen Insel betreibt. „Voraussetzung des Besuches ist jedoch ein tagesaktuelles negatives Testzertifikat eines offiziellen Testzentrums. Ein Selbsttest reicht nicht.“ Ein Termin ist jedoch nicht notwendig. Auch sei nicht von Belang, ob man geimpft, genesen oder ungeimpft sei. „Allerdings müssen Besucher klingeln und werden dann hereingelassen.“

Auch der DRK-Kreisverband ermöglicht das Testen an der jeweiligen Pflegeeinrichtung. Dafür müssen Besucher jedoch Testzeiten beachten – und davor einen Termin vereinbaren. „In allen Fällen ist eine medizinische Maske im Haus zu tragen“, verweist auch Wrzesinski auf die Hygiene-Regeln.

