Corona: Impfstoff erreicht die Insel Rügen

Stralsund/Rügen

Startschuss für die Impfungen gegen das Corona-Virus im Landkreis Vorpommern-Rügen. Als erste Lieferung hatte das Land dafür 1000 Impfdosen zur Verfügung gestellt. „Weitere Impfstoffdosen folgen kontinuierlich“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke.

Gemäß der Impf-Verordnung des Bundes und des Beschlusses der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts sollen zuerst Bewohner und Angestellte in Pflegeheimen geimpft werden, die ihre Bereitschaft erklärt haben. Mehr als 1800 Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen haben dies bereits getan.

Anzeige

Vier mobile Impfteams

Mit vier mobilen Impfteams sucht der Landkreis ab Sonntag die Einrichtungen auf. Die Fahrzeuge werden vom Technischen Hilfswerk gestellt und gefahren. Zum jeweiligen Team gehören medizinisches Personal, ein Soldat der Bundeswehr sowie Verwaltungshelfer. „Gestartet wird am Sonntag in Stralsund und der näheren Umgebung“, so der Kreissprecher.

Danach werden sich die mobilen Teams sternförmig im Landkreis – darunter auch auf der Insel Rügen – bewegen, um auch die anderen Alten- und Pflegeeinrichtungen zu erreichen. Ob schon am Sonntag oder erst die darauffolgenden Tage die Insel angesteuert wird, konnte nicht beantwortet werden.

Keine Impfung ohne Terminierung

Ab 12. Januar soll das stationäre Impfzentrum in der Rostocker Chaussee 110 in Stralsund – auf dem Gelände der Stralsunder Innovation Consult GmbH – den Impfbetrieb aufnehmen. Olaf Manzke weist zudem darauf hin, dass Personengruppen, die nach der Impf-Verordnung des Bundes Impftermine erhalten können, vom Land direkt darüber informiert werden. „Wie auch bei dem Prozedere der Abstrichzentren kann eine Impfung ohne Terminierung nicht vorgenommen werden.“

Von mo