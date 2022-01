Corona-Impfung auf Rügen: Diese freien Termine gibt es 

Rügen

Interessenten können sich auch in der vierten Kalenderwoche auf der Insel Rügen ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Los geht es am Montag, dem 24. Januar, im Rathaus der Stadt Putbus (Markt 8). Dort wird von 10 bis 16 Uhr geimpft. Dieses Zeitfenster gilt auch am Mittwoch, 26. Januar, für den Termin im Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum in Sellin (Siedlung am Wald 50). Und schließlich ist freies Impfen am Freitag, 28. Januar, von 13 bis 19 Uhr in der Binzer Kurverwaltung (Heinrich-Heine-Straße 7) möglich. Verabreicht wird jeweils der Impfstoff von Moderna.

In Bergen Impfen nach Terminvergabe

Im Förderzentrum in Bergen auf Rügen, Störtebeker Straße 8a, wird nur nach Terminvergabe geimpft. Den Moderna-Impfstoff oder Biontech-Impfstoff gibt es Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 13 bis 19 Uhr.

Ein weiteres täglich geöffnetes Impfzentrum gibt es jenseits der Rügenbrücke in Stralsund. Im Strelapark (Grünhofer Bogen 13-17) werden täglich mit Terminvergabe von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr (Freitag bis 20 Uhr) die Impfstoffe von BioNTech und Moderna geimpft. Montag bis Donnerstag gibt es in der Zeit von 13 bis 17 Uhr auch freies Impfen ohne Terminvergabe, ebenfalls mit beiden Impfstoffen. Am Freitag gibt es ebenfalls Impfungen ohne Termin.

Personen über 30 Jahre erhalten ausschließlich Moderna

Termine für Impfungen des Landkreises Vorpommern-Rügen können über die Impfhotline des Landes unter 0385/20271115 oder über das Impfportal www.corona-impftermin-mv.de gebucht werden. Der Einsatz der Impfstoffe erfolgt laut Landkreis nach STIKO-Empfehlung: Personen über 30 Jahre erhalten demnach ausschließlich den Impfstoff von Moderna. Der Impfstoff von BioNTech ist ausschließlich dem Personenkreis unter 30 Jahren vorbehalten.

Von OZ