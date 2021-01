Die Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler will erreichen, dass auch auf der Insel Hiddensee Hausärzte die Corona-Impfung übernehmen können. Im Landkreis Nordwestmecklenburg sowie in Rostock ist das bereits möglich. Bisher müssten die Senioren umständlich in ein Impfzentrum aufs Festland.