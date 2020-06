Corona-Krise: Kommt die Wirtschaft in Vorpommern-Rügen mit blauem Auge davon?

Stralsund

Die angeschlagene Werft in Stralsund? Das Land hat grünes Licht für die Rettung gegeben, nun kommt es auf die Banken an. Der Tourismus? Hat binnen kurzer Zeit trotz Einschränkungen beachtlich an Fahrt aufgenommen. Betriebe aus anderen Bereichen? Die Pleitewelle blieb bisher aus, Kurzarbeit wird immer seltener beantragt. Die Coronapandemie ist längst noch nicht vorbei. Aber sollte keine zweite Infektionswelle kommen, dürfte die Talsohle bei vielen Unternehmen im Landkreis Vorpommern-Rügen durchschritten sein.

Kommt die Wirtschaft in Deutschlands nordöstlichstem Landkreis also mit einem blauen Auge durch die Krise? Landrat Stefan Kerth ( SPD): „Es gibt durchaus eine Aufhellung im Wirtschaftsgeschehen.“ Dessen versicherte er sich jüngst bei einem Treffen des „Wirtschaftsbündnis Vorpommern-Rügen“, dem Vertreter aus der Verwaltung, Politik, Bildung und eben der Wirtschaft angehören. Sie beraten über die Auswirkungen und der Bewältigung der Coronakrise im Kreis.

Meldungen zur Kurzarbeit stark rückläufig

In der Runde wurde viel Optimismus verbreitet. Kerth nennt einen der Gründe: „Ein extremes Hochlaufen von Arbeitslos- und Kurzarbeitsmeldungen, wie es zu befürchten war, hat es hier nicht gegeben.“ In Zahlen ausgedrückt: Im März wurde bei der für den Landkreis zuständigen Arbeitsagentur Stralsund für mehr als 11 000 Angestellte Kurzarbeit beantragt, im April für über 15 000 weitere. Im Mai kamen aber nur noch 1888 hinzu. Agenturgeschäftsführer Jürgen Radloff erwartet ein weiteres Abschmelzen der Zahl im Juni und dass Arbeitnehmer wieder zurückgeholt werden.

Durchhalteparole der IG Metall: Bei einem Aktionstag in diesem Woche vor dem Tor der Stralsunder Werft machten Redner den noch in Kurzarbeit befindlichen Angestellten Mut. Quelle: Stefan Sauer

Die vergleichsweise hohe Arbeitslosenzahl von 11 200 Personen aus dem Mai führt Radloff darauf zurück, dass viele Hotels und Restaurants mit dem Einstellen von Personal damals noch zögerten. Doch das holt der Tourismus als „Schlüsselindustrie der Region“ nun nach. Seit fast zwei Wochen dürfen Hotels wieder alle Betten belegen und brauchen mehr Personal.

Krise als Chance

„Ich plädiere dafür, Corona auch als Chance zu sehen“, sagt Torsten Grundke, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock ( IHK), die auch für den Landkreis Vorpommern-Rügen zuständig ist. „Wir haben Millionen von Deutschen, die sonst im Ausland Urlaub machen würden und nun unsere Region entdecken.“ Grundke sieht darin viel Potenzial, das für die Werbung um Fachkräfte genutzt werden sollte.

Ausgebuchte Hotels und Ferienhäuser führen auch zu einer vollen Fußgängerzone in der Kreisstadt. Der anfangs schleppend anlaufende Innenstadthandel kommt besser in Tritt. Anstatt dass Geschäfte aufgegeben wurden, sind mancherorts sogar Neueröffnungen gefeiert worden. Auf der Internetseite insolvenzbekanntmachungen.de, auf der zwei Wochen lang Nachrichten aller deutschen Insolvenzgerichte über zahlungsunfähige Firmen und Privatpersonen nachzulesen sind, ist ebenfalls keine Pleitewelle auszumachen.

Stimmung grundsätzlich positiv

„In dem Punkt habe ich keine Dramatik wahrgenommen“, bestätigt auch Jens Feißel, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Vorpommern. Nach wie vor gebe es zwar wegen einer möglichen zweiten Infektionswelle Verunsicherung in den Betrieben. „Aber bestimmte Bereiche funktionieren wieder.“ Wie eben der Tourismus. „Das hat auch Auswirkungen auf die nachgelagerten Firmen wie Wäschereien oder Getränkelieferanten. Da greifen viele Räder ineinander“, so Feißel. Der Verband hoffe, dass die Lage in dem Bereich so gut bleibt. Die Stimmung sei grundsätzlich positiv. „Aber wir werden erst am Jahresende wirklich sehen, welche betriebswirtschaftlichen Auswirkungen die Krise mit sich gebracht hat.“

Schwierig ist weiterhin die Situation der Reisebüros, da der internationale Tourismus immer noch mit vielen Fragezeichen behaftet ist und beispielsweise Kreuzfahrten ein Wagnis bleiben. Noch schlechter geht es der Kultur- und Eventbranche. Anfang der Woche machte sie mit der Aktion Night of Light, bei der sie Veranstaltungsorte in rotes Licht tauchte, auf ihre prekäre Situation aufmerksam.

95 Prozent weniger Umsatz

Holger Kanehl, einer der beiden Inhaber der Stralsunder Firma Sound Projekt Veranstaltungstechnik, sagte, dass aufgrund von Absagen in diesem Jahr mit Umsatzeinbußen von 95 Prozent zu rechnen sei. Staatliche Hilfe und Kurzarbeit überbrücken die Durststrecke bislang. „Wir hoffen, dass wir bald wieder unsere Arbeit aufnehmen können.“

Von Kai Lachmann