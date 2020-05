Corona-Krise: Reederei fährt den Hiddensee-Verkehr hoch

Hiddensee/Schaprode

Der Hiddensee-Verkehr macht am Freitag, dem 8. Mai, einen zumindest kleinen Schritt hin zu etwas mehr Normalität. „Wir erhöhen die Zahl der Fahrten zwischen Rügen und Hiddensee und zurück. Die Frequenz wird fast verdreifacht“, kündigt Detlev Düwel, Vertriebsleiter und Sprecher der Reederei Hiddensee, an. Zum Einsatz kommen die Motorfähre „ Vitte“ sowie die „Sundevit“. Dieses Fahrgastschiff läuft von Schaprode aus die Häfen in Neuendorf und Kloster an, die „ Vitte“ dagegen jenen in Vitte.

Bei den Fahrten werden keine Speisen und Getränke verkauft und es sind natürlich die in Corona-Zeiten geltenden Abstandsregeln einzuhalten. „Deshalb begrenzen wie die Zahl der Passagiere“, macht Düwel deutlich. Das bedeute, dass auf der „Sundevit“ 50 Personen pro Tour zugelassen sind. Das Schiff hat eigentlich eine Kapazität von 300 Passagieren.

Auf der „ Vitte“ haben sonst 480 Gäste Platz, nun werden maximal 60 befördert. Die müssen zudem auf beiden Schiffen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ausgenommen von dieser Pflicht sind Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, sowie Menschen, die wegen einer Behinderung keine solche Maske tragen können.

Begrenzte Online-Buchung möglich

Wegen der begrenzten Passagierzahl empfiehlt die Reederei, die Fahrt online unter www.reederei-hiddensee.de zu buchen. Dies ist aktuell für Fahrten im Zeitraum vom 8. Mai bis zum 11. Juni möglich. Die Fahrkarte wird dann per E-Mail auf das Handy geschickt. „Wer so vorgeht, hat seinen Sitzplatz sicher“, macht Düwel deutlich. Wer dagegen auf Verdacht im Hafen aufs Schiff steigen will, müsse damit rechnen, dass er nicht mitgenommen wird, da er der 51. beziehungsweise der 61. Passagier wäre. „Bei den Online-Buchungen haben wir auch diese Grenze eingebaut“, sagt Düwel.

Zudem weist die Reederei darauf hin, dass touristische Reisen vorerst nur für Personen mit einem Erst- oder Zweitwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern zulässig und entsprechende Kontrollen jederzeit möglich seien.

Verkehr Stralsund – Hiddensee ab 8. Mai

Vom 8. Mai an nimmt die Reederei auch wieder den Hiddensee-Verkehr von Stralsund aus auf. „Vorerst allerdings nur freitags bis sonntags sowie an Feiertagen“, informiert Düwel. Dann geht es von der Hansestadt aus um 9.30 Uhr nach Neuendorf sowie um 18.20 Uhr nach Vitte und Kloster. Zurück geht’s um 6.45 Uhr ab Kloster über Vitte (7.10 Uhr) sowie um 15.30 Uhr ab Kloster über Neuendorf (16.15 Uhr).

Auf den Schiffen selbst werden die Passagiere durch entsprechende Schilder aufgefordert, sich häufiger die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Außerdem gilt: „Ein kurzes ’Tach’ und 1,50 Meter Abstand sind bei uns eine herzliche Begrüßung.“

Von Chris Herold