Bergen/Stralsund

Die Landesregierung hat sich wegen der hochansteckenden Omikron-Variante auf den Katastrophenfall vorbereitet und in den Krisenmodus geschaltet. Wasserversorgung, Brandschutz, Nahverkehr: Auch im Katastrophenfall muss die Versorgung wichtiger Bereiche sichergestellt sein. Ziel sei es, genug Personal für einen Ernstfall zur Verfügung zu haben. Durch die Ausbreitung der Omikron-Variante befürchtet die Regierung viele Erkrankte und Ausfälle in wichtigen Berufen. So gehen Verkehrsunternehmen, Wasserversorger und Verwaltungen auf der Insel Rügen und dem benachbarten Festland mit der Situation um:

Der Landkreis Vorpommern-Rügen verfügt über einen Katastrophenschutzstab, der dafür ausgebildet ist, Notfälle in unterschiedlichen Bereichen zu bearbeiten. Dieser beschließt auch über die verschiedensten Notfallpläne. Das Personal werde laut Kreissprecherin Sandra Lehmann permanent auf dem Laufenden gehalten. „Weiterhin werden Gespräche mit den unterschiedlichen Bereichen geführt, so zum Beispiel am Mittwoch bei einer Videokonferenz des Landrates mit Verantwortlichen der kritischen Infrastruktur“, sagt sie. Damit der Kreis handlungsfähig bleibt, arbeiten die Mitarbeiter verstärkt im Homeoffice. Wenn Mitarbeiter im Büro arbeiten, dann möglichst einzeln. Es gibt zudem verschärfte Zutrittsregelungen für Besucher.

Arbeitsplätze umgerüstet

Die Busse der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) werden auch bei einem möglichen Notfall über die Kreisstraßen rollen. Der Versorgungsauftrag soll weitgehend sichergestellt werden, sagt Sprecher Michael Lang. Zusammen mit dem Landkreis seien mehrere Optionen abgestimmt, sollte es beispielsweise einen erhöhten Krankenstand geben. Wichtigste Aussage dabei für Eltern und Schüler: „Solange ein Präsenzunterricht an den Schulen stattfindet, hat neben der Grundversorgung auch die Sicherstellung der Bedienung der Schulstandorte höchste Priorität.“

Michael Lang, Pressesprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen: „Solange ein Präsenzunterricht an den Schulen stattfindet, hat neben der Grundversorgung auch die Sicherstellung der Bedienung der Schulstandorte höchste Priorität.“ Quelle: Chris-Marco Herold

Seitdem sich das Virus ausgebreitet hat, wurden bei der VVR alle Arbeitsplätze um- und ausgerüstet. „Bei Bedarf können zusätzlich in Bereichen wie Einsatzleitungen und Werkstätten, wo eine räumliche Trennung nicht immer möglich ist, wieder feste Teams und Schichtarbeit eingeführt werden. Homeoffice ist eine weitere zusätzliche Alternative“, sagt Michael Lang. Dies sind Maßnahmen, die bei der VVR während der vergangenen beiden Jahre in irgendeiner Form schon mal angewandt wurden.

Keine Infektion bei 160 Mitarbeitern

Zu den wichtigsten kommunalen Einrichtungen gehören die Stadtwerke Stralsund oder auf Rügen der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZWAR). „Oberste Priorität hat die Aufrechterhaltung der Ver- und Entsorgung. Um Begegnungen und damit mögliche Ansteckung zu vermeiden, arbeiten die technischen Mitarbeiter, soweit möglich, in kleinen Teams versetzt“, sagt ZWAR-Sprecher Reinhard Litty.

Reinhard Litty, Sprecher des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR): „Um Begegnungen und damit mögliche Ansteckung zu vermeiden, arbeiten die technischen Mitarbeiter, soweit möglich, in kleinen Teams versetzt.“ Quelle: Lilienthal Dietmar

Jetzt mache sich die konsequente Investition in IT-gesteuerte Fernwirktechnik bezahlt. Anlagen können im Automatikbetrieb gefahren werden und müssen zum Betrieb nicht unbedingt angefahren werden. „So können die Mitarbeiter der Abteilung Technologie helfen, den Betrieb der Anlagen aufrecht zu erhalten“, so der Sprecher. Beim ZWAR wird der Notfallplan seit März 2020 umgesetzt. Wöchentlich tagt der interne Krisenstab, der nach den Vorgaben des Landes und Kreises handelt. Hervorheben möchte Reinhard Litty, dass es bei den 160 Mitarbeitern aktuell keinen Infektionsfall gegeben hat und sich niemand in Quarantäne befindet. „Wir gehen davon aus, dass selbst bei kritischer Reduzierung des Personals die Grundversorgung gewährleistet werden kann“, sagt er.

„Gut gerüstet für nächste Welle“

„Wir bleiben für unsere Bürgerinnen und Bürger am Ball“, sagt der Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und meint damit die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas, die die Stadt seit Beginn der Pandemie im Blick habe. So haben sich die Stadtwerke schon 2020 umorganisiert: Die Arbeitszeiten sind gestaffelt, die Kollegen arbeiten voneinander getrennt in festen Teams. Für jedes Szenario gibt es Notfallpläne, sodass beim etwaigen Ausfall eines Standorts ein anderer dieselbe Aufgabe übernehmen kann, zum Beispiel bei der Versorgung mit Fernwärme. „Wir sind also gut gerüstet für die nächste Welle“, so der Oberbürgermeister.

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU): „Wir bleiben für unsere Bürgerinnen und Bürger am Ball. Für jedes Szenario gibt es Notfallpläne.“ Quelle: Hansestadt Stralsund

Seit März 2020 gilt in Stralsund der Notfallplan, in dem das Personal, unter anderem von Verwaltung, Polizei, Klinikum und Stadtwerken, in die Prioritätsgruppen A, B oder C eingeteilt wird. Zu A gehören etwa Personen, die unter allen Umständen arbeitsfähig gehalten werden müssen. Für die Stralsunder Feuerwehr liegen zudem Pläne vor, wie notfalls auch mit einem Drittel weniger Personal die Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten werden kann.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit sich die Mitarbeiter nicht untereinander anstecken, erfolgt in der Verwaltung ein zeitversetztes Arbeiten oder Homeoffice. Plexiglasscheiben trennen zudem die Mitarbeiter voneinander. „Die Feuerwehrleute tragen aufgrund der nicht umsetzbaren Einhaltung von Abständen auf den Fahrzeugen und im Einsatz immer FFP2- Masken“, so Stadtsprecher Peter Koslik. Eine besondere Herausforderung war, ist und bleibt für die Stadt die unvorhersehbare Entwicklung der Pandemie und der Mutationen sowie die kurzfristige Umsetzung schnell wechselnder Regelungen von Land und Bund.

Feuerwehr arbeitet in Teams

In Bergen auf Rügen habe sich die Verwaltung seit Beginn der Pandemie immer vorausschauend angepasst. Auch hier gibt es einen Stufenplan. „Dieser ist nicht abhängig von äußeren Umständen wie Inzidenz oder Hospitalisierungsrate. Wir richten den Stufenplan nach den tatsächlichen Krankheitsfällen“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). So sieht etwa Stufe 3 vor, dass sich die Ämter auf Rügen untereinander aushelfen, sodass kritische Bereiche weiterhin funktionieren können.

Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos): „Der Stufenplan ist nicht abhängig von äußeren Umständen wie Inzidenz oder Hospitalisierungsrate. Wir richten den Stufenplan nach den tatsächlichen Krankheitsfällen.“ Quelle: Christian Rödel

Ebenso hat sie die Ausfälle der Feuerwehrleute im Blick. Das geht wieder hin bis zur Isolation, wie es bereits im Frühjahr 2020 der Fall war. Seitdem arbeiten die Feuerwehrleute in Teams. „Sollte eine Gruppe ausfallen, haben wir noch eine einsatzbereite Truppe“, sagt sie.

Von Mathias Otto