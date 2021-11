Rostock

Die vierte Corona-Welle hat Mecklenburg-Vorpommern erfasst. Zuletzt sind im Land Rekordzahlen von mehr als 700 Neuinfektionen am Tag und eine Inzidenz deutlich über 150 gemeldet worden. Aus diesem Grund startet die OSTSEE-ZEITUNG erneut ihren OZ-Corona-Liveblog. Wir geben Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern, unter ostsee-zeitung.de/coronablog (siehe unten) einen Überblick über die aktuelle Lage im Land, sammeln alle Beiträge zum Thema Corona, halten Sie auf dem Laufenden mit Analysen und Porträts über Menschen, die im Mittelpunkt der Pandemie stehen.

Den Liveblog hatten wir im Sommer 2021 ausgesetzt, als die Infektionszahlen niedrig waren und sich auch an den Regeln nicht mehr ständig etwas geändert hat. Diese Situation hat sich jetzt im Herbst grundlegend geändert.

Tägliches Corona-Grafik-Angebot ausgeweitet

Zudem haben wir unser tägliches Grafik-Angebot zum Thema Corona überarbeitet. Viele Leserinnen und Leser möchten sich in Kürze informieren, wie die Infektionslage im Land ist, in welchen Risikostufen sich die einzelnen Regionen befinden, wo es gerade viele Ansteckungen gibt. Dazu zeigen wir Ihnen jetzt unter ostsee-zeitung.de/coronakarte nicht nur die Risikostufen der Corona-Warnampel und die Inzidenz der Hospitalisierungsrate – also die Anzahl der Infizierten in MV, die je 100 000 Einwohner binnen einer Woche in einer Klinik behandelt werden müssen. Zusätzlich finden Sie hier ab sofort auf einem Blick in jeweils einem Diagramm auch die Auslastung der Intensivstationen in den einzelnen Regionen sowie die Inzidenz der Neuinfektionen. Diese beiden Nebenkriterien bestimmen zusammen mit dem Hauptkriterium Hospitalisierung die Festlegung der Corona-Stufe.

Den täglichen Corona-Report mit allen Infos zu den Infektionszahlen, der Krankenhausauslastung und den Impffortschritten bereiten wir Ihnen übrigens weiterhin unter ostsee-zeitung.de/coronazahlen auf. Der Bericht ist in der Regel zwischen 16 und 17 Uhr online, auch am Wochenende.

Von OZ