Corona-Lockdown: Müssen Rügens Schulen schließen?

Bergen

Sollen die Schulen auch auf Rügen wieder schließen? Auch wenn die Corona-Inzidenz im Landkreis unter 150 liegt? Alles deutet darauf hin. Eltern sind genervt, Schüler machen sich Sorgen um die Prüfungen und Schulen müssen wieder auf das Modell „Distanzunterricht“ gehen. Wie die Lockdown-Debatte auf Rügen ankommt.

Dem Grundschulleiter blutet das Herz

Schulleiter Rüdiger Bonau von der Altstadt-Grundschule in Bergen ist von den Diskussionen über Schließungen nicht überrascht. „Machen wir uns nichts vor, wir sind mitten in einer Pandemiewelle“, sagt er. „Im Interesse der Bannung dieses schlimmen Virus wäre das aber die richtige Entscheidung. Die Gesundheit aller Menschen hat Vorrang.“ Gleichwohl blutet dem Leiter der Grundschule das Herz. „Für die Kinder der 2. und 3. und 4. Klassen ist das schon der dritte Lockdown und die Lernrückstände der ersten beiden Lockdowns sind noch nicht vollständig aufgearbeitet“, sagt er. „Das ist für die Kinder sehr schwierig. In dieser Zeit werden sonst nicht nur wichtige Dinge wie die Lesekompetenz, Rechtschreibung und mathematisches Können herausgebildet, sondern es entstehen ja auch Freundschaften und soziale Bindungen.“

„Anton-App“ ermöglicht kindgerechtes Lernen im Grundschulalter

Für die Zeit ab Montag könnte der „Homeschooling-Motor“ der Altstadt-Grundschule wieder angeworfen werden. Die Schule setzt dabei auf bewährte Formen der Aufgabenerteilung in Papierform und auf die “Anton-App“, die mit vielen kindgerechten Symbolen arbeitet. „Alle anderen digitalen Lernplattformen setzen ja auch eine zu große Lesefertigkeit voraus“, gibt Bonau zu bedenken. „Die Rückmeldungen von Eltern und auch den Kindern sind durchweg positiv. Trotzdem: Distanzunterricht kann die Präsenz nicht ersetzen.“

Neue Lerninhalte seien nur schwer zu vermitteln. „Etwas Grundlegendes wie Dividieren werden wir nicht online lehren“, sagt er, „Wir setzen auf Wiederholungen des Gelernten und versuchen Wissenslücken aus den vergangenen Lockdowns aufzuarbeiten.“ Für all das brauche es aber nicht nur die technischen Voraussetzungen, sondern auch den Rückhalt der Eltern. „Ohne die geht es nicht“, sagt er und seufzt. „Am allerliebsten haben wir die Kinder hier bei uns.“

Vorbereitung aufs Abi mit Schwierigkeiten

Schulschließungen sind für die Schüler eine Katastrophe, befindet eine Abiturientin, die lieber anonym bleiben möchte. „Natürlich müssen wir die Situation in den Griff bekommen, das hat oberste Priorität“, sagt die 18-Jährige. „Aber die jüngeren Schüler kommen aus dem Lernprozess raus und sind oft zu Hause ohne Motivation, etwas zu tun.“ Sie selbst befindet sich gerade in der Vorbereitung für die Abiturprüfung. „Wir sind zwar schon seit drei Wochen aus der Schule raus, aber für uns ist die Situation auch schwierig. Man kann keine Lerngruppen bilden.“

Der Vorsitzende des Kreiselternrates, Jan Hendrich, berichtet von einem heterogenen Meinungsbild über die Schließungen bei den Eltern. „Das ist ganz unterschiedlich“, sagt er. Er selbst favorisiert persönlich einen kurzen schnellen Lockdown. „Es geht nicht, dass alles andere zu hat und nur noch die Schulen offen sind. Ja, es hieß ,die Schulen zuletzt’ und das ist auch richtig. Aber der Punkt zuletzt ist jetzt gekommen.“

Die Altstadtgrundschule in Bergen Quelle: Mathias Otto

Pro und contra Homeschooling

Die beiden jüngeren Schülerinnen Martha (11) und Lilli (10) nehmen es relativ gelassen. „Ich finde es schon besser, in die Schule zu gehen“, sagt Martha. „Da sieht man seine Freunde. Und es gibt auch Schüler, die beim Unterricht zu Hause schummeln. Das finde ich nicht gut.“ In der Schule lerne man besser und mehr, bestätigt auch Lilli. „Da können Lehrer einfach besser erklären. Aber ich arbeite gern mit dem Computer.“ Der 16-jährige Gymnasiast Louis Kuhse meint hingegen: „Das Homeschooling gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde auf jeden Fall den Präsenzunterricht bevorzugen, weil ich die sozialen Kontakte in den letzten Monaten schon viel zu sehr vermisst habe und Fragen stellen an den Lehrer vor Ort viel besser funktioniert als online“, meint er. „Rational gesehen finde ich es richtig, dass die Schulen schließen sollen, da dort sehr viele Menschen auf einem Haufen sind und sich so natürlich viel schneller angesteckt werden kann.“

Ganz anders denkt Conny Weinmar aus Samtens. „Unmöglich“, fasst die Mutter erwachsener Kinder ihre Meinung über die Schulschließungen zusammen. „Man sollte sich an Ländern wie Schweden orientieren, da funktioniert das ja auch. Ich glaube auch nicht, dass die Inzidenzwerte so viel aussagen, immerhin wird jetzt auch mehr getestet“

Von Anne Ziebarth