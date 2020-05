Rügen

Die Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten in Mecklenburg-Vorpommern dürfen ab kommendem Montag wieder öffnen. Die Erleichterung ist auch bei den Leitern der Rügener Einrichtungen groß. „Wir werden bis zum 24. Mai ermäßigten Eintritt für die Inselbewohner und Besucher aus der Region anbieten, weil wir uns einfach freuen, wieder öffnen zu dürfen“, sagt Katja Lucke, Leiterin des Dokumentationszentrums Prora.

Dass viele der Menschen in dieser Zeit große Sorgen haben, sei ihr bewusst, dennoch wisse sie auch, dass viele sich auf den Neustart freuen. Die Leiterin plant die Einrichtung am Dienstag zu öffnen. Dann können die Besucher nicht nur die Dauerausstellung und die bereits eröffnete Sonderausstellung „Baustelle Prora – Die Pläne“ sehen: „Wir werden auch die Wanderausstellung „Die Körper der SS – Ideologie, Propaganda und Gewalt“, die für den 26. März geplant war, nun ausstellen.“

Auch für Museen gelten strikte Hygiene-Regeln

Die Lockerungen der Regierung gehen mit strikten Hygiene-Vorschriften einher: Abstandsmarkierungen an den Kassen, Absperrungen und Wegeführungen, Mund-Nasen-Schutz für die Mitarbeiter sowie eine begrenzte Besucherzahl. Zudem können die Museen durch die Einreisebeschränkung vorerst nur Besucher aus MV empfangen.

Museen bereiten sich auf Eröffnung vor

Für viele der Museen bleiben nur noch wenige Tage Zeit, um die Räume vorzubereiten. Das Ernst-Moritz-Arndt-Museum in Garz soll am Dienstag öffnen: „Ich habe nach der Schließung die wertvollsten Stücke, wie die Briefe und Handschriften, ins Archiv geräumt. Die werde ich wieder hervorholen“, sagt die Museumsleiterin Katharina Venz-Weiße.

„Ich denke, dass sich die Anzahl der Leute in Grenzen halten wird“, so die Leiterin über die nächsten Wochen. Dennoch könne sie sich vorstellen, dass einige der Einheimischen kommen werden, um zu schauen, was es Neues gibt.

Virtuelle Angebote vom Nationalpark-Zentrum in Sassnitz

Um den Gästen auch trotz der Corona-Schließung nahe zu sein, hat sich das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl in Sassnitz etwas einfallen lassen. Auf den sozialen Kanälen, wie Facebook, Instagram und Twitter, organisierten die Mitarbeiter eine Wissens- und Mitmachreise. Jeden Montag stellen die Nationalparkhelden „Mimi und Krax“ Basteltipps für die kleinen Naturforscher vor, jeden Mittwoch folgt dann Wissenswertes rund um den Nationalpark und freitags können sich Interessierte zu den schönsten Plätzen im virtuellen Wanderpfad führen lassen.

Der Nationalpark wird am 18. Mai wieder seine Türen öffnen. Allerdings ist das Programm verkürzt. So wird es etwa keine Führungen geben. Geöffnet ist jeden Tag von 10 bis 18 Uhr.

Bergens Stadtmuseum wieder geöffnet

Das Stadtmuseum in Bergen wird laut Marika Emonds, der Leiterin der Einrichtung, am 11. Mai öffnen. Während der ersten Woche wird die Einfahrt des Museums zu einer barrierefreien Zufahrt umgebaut. „Es ist auch noch eine Schautafel geplant, die den Klosterhof und das Museum als einen Platz des Verweilens in der Stadt etabliert“, sagt sie.

Über die Lockerungen freue sie sich sehr. Bis dahin wolle sie den Fokus auf den Tag der Museen am 17. Mai legen: „Dieser wird digital stattfinden. Auf unserer Homepage sollen unsere Objekte mit einem Foto und einem Text vorgestellt werden“, so Emonds.

Lernmaterialien für Schulen vom Prora-Zentrum

Im Prora-Zentrum habe man in den vergangenen acht Wochen die Zeit genutzt, um an pädagogischen Konzepten zu arbeiten. Die Leiterin Susanne Misgajski und ihr Kollege Dennis Grunendahl haben unter anderem an einem Projekt der Landeszentrale für politische Bildung mitgewirkt.

„ Gedenkstätten stellen Schulen Lernmaterial zu Verfügung, um den Stoff umfangreicher vermitteln zu können. Wir haben zwei Broschüren erstellt, die sogar von einer Schule aus Greifswald bereits angefragt worden sind“, erklärt Susanne Misgajski.

Konzept für Hygieneregeln

Am Montag soll die Gedenkstätte wieder öffnen: „Wir werden schnell ein Konzept für die Hygieneregeln verfassen und alles Notwendige einrichten.“ Die Dauer des Aufenthalts der Besucher solle beschränkt werden, um auch anderen Gästen den Eintritt zu ermöglichen.

Susanne Misgajski betont dennoch die benötigte Unterstützung des Landes: „Im Bereich der Bildungsarbeit haben wir ungeheure Einbußen. Die schulischen Veranstaltungen sind bis einschließlich Juni abgesagt.“ Auch darüber hinaus glaube sie nicht an eine Verbesserung. Optimistisch bleiben wolle sie dennoch, so die Leiterin.

