Ab dem 11. Mai sollen im Südosten der Insel Rügen die Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen wieder vollständig geöffnet werden. Auch die Gastronomie und die Rehakliniken sollen schrittweise wieder aufmachen. Das schlagen die sechs Bürgermeister des Amtsbereiches Mönchgut-Granitz vor.

Nachdem Rügens Touristiker den Fünf-Phasen-Plan der Landesregierung zum Hochfahren des Tourismus als schwammig und enttäuschend kritisiert hatten, hatten die Gemeindeoberhäupter eine konkretere Zeitschiene erarbeitet. Demnach soll ab dem 11. Mai mit einem dreistufigen Fahrplan das öffentliche Leben schrittweise wieder in Gang kommen. Mit ihrem Positionspapier hatten sich die Bürgermeister am 23. April an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gewandt – in der Hoffnung, dass ihre Vorschläge bei den weiteren Maßnahmen der Landesregierung berücksichtigt werden.

Reproduktionszahlen im Blick behalten

„Der Fahrplan gilt vorbehaltlich einer 14-tägigen Prüfung der Infektions- beziehungsweise Reproduktionszahlen, da die Gesundheit der Bevölkerung im Vordergrund steht“, sagt Amtsvorsteher Reinhard Liedtke. Dieser sei nach Beratungen und im Austausch mit Kommunalpolitikern, Fachberatern aus Wirtschaft und Tourismus, Ärzten, Schulen und Kitas sowie den Bürgern entwickelt worden.

Der Amtsbereich mit rund 7000 Einwohnern stellt die touristische Hochburg der Insel dar. Etwa 26 000 offizielle Gästebetten gibt es im Südosten Rügens mit den Ostseebädern Sellin, Baabe, Göhren sowie den Gemeinden Mönchgut inklusive Ostseebad Thiessow, Lancken-Granitz und Zirkow.

„Wir haben versucht zu kanalisieren, was in der Gemeindepolitik und im Tourismus relevant ist“, so Liedtke. Aufgrund der geringen Corona-Zahlen im Landkreis Vorpommern-Rügen und der geografischen, ökonomischen und sozialen Situation im Südosten der Insel plädieren die Bürgermeister in ihrem Amtsbereich für eine Insellösung. „Es ist schon ein Unterschied, ob man in einer anonymen Stadt wohnt oder hier auf der Insel noch einmal auf einer Insel. Hier kennt jeder jeden“, so Liedtke. „Natürlich wollen wir nicht leichtfertig mit Lockerungen umgehen. Wir sind für eine behutsame Durchmischung. Sollte eine Infektion in einer Kita auftreten, dann wird diese wieder geschlossen. Wir können sie dann isolieren.“

Hygieneplan in Schulen und Kitas lockern

Das Vorpreschen in puncto Schulöffnung begründen die Bürgermeister zudem damit, dass die Schulleitungen übermittelt hätten, dass die Bildungseinrichtungen vor erhebliche Probleme gestellt werden, wenn ab dem 4. Mai weitere Schüler in die Bildungseinrichtungen kommen. Durch personelle und räumliche Engpässe könnten die Maßnahmen gemäß dem Corona-Hygieneplan für die Schulen von MV nicht vollständig umgesetzt werden. Deshalb sollte dieser gelockert werden hinsichtlich der Mindestabstände und der pro Klassenraum zugelassenen 15 Schüler. Gleiches gelte für die Kitas.

Reinhard Liedtke, Bürgermeister von Sellin, vor dem Wahrzeichen des Ostseebades. Quelle: RUE

Auch in der Gastronomie sollten die Vorschriften gelockert werden. Die Öffnung der Gastronomie sei zwingende Voraussetzung für die Öffnung der Kurorte und die schrittweise Wiederaufnahme des gesellschaftlichen Lebens. Die Hygienevorschriften aus dem Positionspapier des Landestourismusverbandes seien medizinisch nicht zu beanstanden, könnten aber nach Rücksprache mit den betroffenen Unternehmern wenig bis gar nicht in den Gaststätten umgesetzt werden, heiß es.

Laut Landesregierung dürfen seit dem 1. Mai Besitzer von Ferienwohnungen wieder nach MV kommen sowie Dauercamper – einheimische sowie welche aus anderen Bundesländern, die hier einen Zweitwohnsitz haben.

„In Sellin beispielsweise haben von den rund 2000 Besitzern von Eigentumswohnungen lediglich 18 hier einen Zweitwohnsitz“, verdeutlicht Reinhard Liedtke, der auch Bürgermeister des Ostseebades ist. Personen mit Zweitwohnsitz könnten sich selbst versorgen, wodurch das Risiko der Ausbreitung des Virus als gering eingeschätzt werde. Eine Gefahr, dass hierdurch die Grundversorgung im medizinischen Bereich und in der Versorgung überlastet werde, sehe man nicht. Gleiches gelte für die Reha-Kliniken.

Häfen und Museen wieder öffnen

Unter Beachtung der Reproduktionszahlen nach frühestens 14 Tagen, also ab ungefähr 25. Mai, könnten in der zweiten Stufe auch weitere Menschen wie Camper und Sportbootbesitzer einreisen und zu touristischen Zwecken hier verweilen. In dieser Phase sollte auch eine Lockerung bei der öffentlichen Infrastruktur wie Strand, Museen, Kurwesen und Häfen erfolgen. Nach weiteren 14 Tagen ab etwa 8. Juni sollten dann die ersten Feriengäste wiederkommen und in Hotels und Ferienwohnungen ihren Urlaub verbringen dürfen.

Im Amt Mönchgut-Granitz hat bereits am 24. Februar ein 26-köpfiger Einsatzstab um Amtsleiter und Amtswehrführer Arne Fründt seinen Dienst aufgenommen, der 24 Stunden am Tag arbeitet. Diesem gehören neben Amtsmitarbeitern auch Ärzte, Feuerwehrleute, Hygieneberater sowie Ver- und Entsorger an. „Die Stabsstelle ist bestens vernetzt und gibt alle wichtigen Informationen sofort weiter“, so Liedtke.

Von Gerit Herold