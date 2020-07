Corona-Lockerungen ab 10. Juli: Das bedeuten die neue Regeln für die Insel Rügen

Rügen

Die Landesregierung beschloss weitere Lockerungen, die ab dem 10. Juli gelten sollen. So sollen größere Veranstaltungen im Freien mit bis zu 500 Zuschauern – auch im Sport – erlaubt sein. Die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bleibt vorerst bis Mitte Juli bestehen, aber das generelle Kontaktverbot wird aufgehoben. Auch die aktuelle Obergrenze, wonach sich derzeit bis zu zehn Personen treffen dürfen, soll dann entfallen. Allerdings sollten Menschen die Zahl ihrer Kontakte weiterhin gering halten. Abstandsgebot und Mundschutz würden das Risiko effizient absenken.

Abstandsregeln in Reisebussen und Bahnen entfallen ebenfalls. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bleibt aber auch dort Pflicht. Für den ÖPNV ändere sich dadurch kaum etwas, sagt VVR-Sprecher Michael Lang. Dort galten ohnehin keine Abstandsregeln. Mit den Lockerungen seien die Busse stetig voller geworden, was die Abstände bereits schrumpfen ließ. „Eingestiegen und bezahlt wird nun aber wieder vorn und die Plätze hinter dem Fahrer bleiben weiterhin gesperrt“, so Lang.

Viele Märkte auf das kommende Jahr verschoben

Großveranstaltungen dürfen künftig im Innenbereich 200 und im Freien von bis zu 500 Gästen besucht werden. Mit Ausnahmegenehmigung können die Zahlen verdoppelt werden. Aber auch hier bleibt die Abstandspflicht bestehen. „Dem Landkreis liegen derzeit keine Anträge zur Durchführung von Veranstaltungen dieser Größenordnung vor“, sagt Olaf Manzke. Der Sprecher des Landkreises verweist auf die Internetseite, auf der jeweils tagesaktuell sowohl die Zahl der Infizierten, als auch Informationen für Inhaber von Hotels, Pensionen, Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie Campingplätzen zu Risikogebieten stehen, welche für das Gäste-Management benötigt werden. Der Lagebericht wird täglich nachmittags gegen 16 Uhr aktualisiert. Den Grund für den Wegfall der Einkaufswagen-Pflicht im Einzelhandel kennt auch Manzke nicht. Bis Mitte Juli sollen zudem weitere Lockerungen im Einzelhandel in Kraft treten.

Nach Märkten, die mit Waren des täglichen Bedarfs handeln, dürfen nun auch wieder Spezialmärkte wie Floh-, Handwerker- und Mittelaltermärkte öffnen. Die Nachricht kommt für Roswitha Burgmann-Seewald zu spät. Ihr Trödelmarkt musste bereits ausfallen und den für August geplanten Kunsthandwerkermarkt hatte sie bereits abgesagt. „So schnell lässt sich der nun auch nicht mehr organisieren“, sagt sie. So müssen Freunde der Gingster Märkte sich nun bis zur Adventszeit gedulden. Auch den beliebten Ostseetöpfermarkt, der früher am Hafen von Seedorf und später im Selliner Seepark stattfand, musste die neue Betreiberin, Antje Zimprich auf das kommende Jahr verschieben.

Disney und Co. kommen wieder ins Kino

In Göhren wird noch um die Durchführung des Wikinger-Strandfests gerungen. Ob die Wikinger in diesem Jahr zu ihrem Fest am Strand des Ostseebades anlanden, wird derzeit noch in der Kurverwaltung beraten, sagt Berit Waschow von der Kurverwaltung. Die Tanzveranstaltung „Sommergartenfest“ in Göhren muss in diesem Jahr allerdings ausfallen. Dafür sind nun Varieté-Tage in der Planung. „Außerdem beginnen wir jetzt mit den Veranstaltungen auf dem Kurplatz.“ An drei Tagen in der Woche (Donnerstag, Sonntag und Montag) gibt es Kinderprogramme und Konzerte und auch der Kino-Sommer kann stattfinden.

Das Kinogeschäft nimmt auch im Bergener UC-Kino wieder Fahrt auf. Das Filmhaus musste kurz nach der Betriebsübernahme im April coronabedingt wieder schließen. „Wir alle sind sehr froh, dass wir für unsere Besucher wieder da sein dürfen. Die Abläufe sind im Team trotz der Auflagen schnell Routine geworden und die Gäste sind absolut diszipliniert und haben unbeschwerten Spaß. Deshalb wird es auch Zeit, dass wir jetzt wieder richtig Gas geben“, freuen sich Anja und Meinolf Thies. Die Kino-Betreiber erwarten ab Ende Juni eine deutliche Belebung des Geschäfts, denn allein von Ende Juni bis Ende Juli kommen 20 teils große Bundesstarts ins Programm des UC Kinos. „Besonders heiß erwartet werden dabei die Starts der neuen Disney-Realverfilmung ,Mulan’ und des neuen Christopher Nolan-Films ,Tenet’.“

Im Indoorspielplatz darf wieder getobt und gehüpft werden

Auch nach dem Kino können Besucher einen Absacker in der Kneipe nehmen. Gaststätten und Restaurants dürfen bis zwei Uhr nachts öffnen und in Bürgerbegegnungsstätten und Gemeindezentren dürfen wieder Familienfeiern stattfinden.

Trainings- und Spielbetrieb im Freizeit- und Breitensport ist für bis zu 200 Zuschauer im Innern und 500 im Freien erlaubt und auch Indoorspielplätze dürfen wieder öffnen. Thomas Popilko, Geschäftsführer der Pirateninsel in Putbus, freut sich darauf, seine Einrichtung bald wieder auf vollen Touren laufen lassen zu können. „Bis auf Kinder unter sechs Jahren müssen allerdings alle einen Mundschutz tragen“, betont er.

Leichte Entspannung am Arbeitsmarkt

Durch die Lockerungen gibt es erste Anzeichen einer langsamen Erholung am Arbeitsmarkt. Seit Beginn der Corona-Krise im März sinkt die Arbeitslosigkeit erstmals leicht. Den größten Anteil daran hat die Tourismusbranche. Über die Hälfte des aktuellen Rückgangs war der steigenden Personalnachfrage aus dem Hotel- und Gastronomiegewerbe und dem Handel zu verdanken. Dennoch sind die Auswirkungen immer noch zu spüren, liegt die Beschäftigungslosigkeit immer noch deutlich über dem Niveau des Vorjahresmonats. Auf Rügen sind aktuell 2890 Menschen ohne Job. Das sind 57 Prozent mehr als im Juni 2019. Die Arbeitslosenquote auf Rügen liegt aktuell bei 8,7 Prozent.

Am 4. August möchte die Regierung eine erneute Bestandsaufnahme machen und dann weitere Entscheidungen treffen. Die Landesregierung warnt indes vor Leichtsinn und verweist auf eine zweite Welle bei Corona in anderen Ländern.

Von Uwe Driest