Corona-Party auf Rügen: Jugendliche feiern am See

17 Jugendliche haben am vergangenen Freitag eine Party am Kreidebruch bei Berglase gefeiert. Beamte vom Polizeihauptrevier Bergen prüften nach einem Hinweise den Sachverhalt gemeinsam mit Polizisten von umliegenden Dienststellen. „Es stellte sich heraus, das tatsächlich 17 Jugendliche und Heranwachsende dort feierten und zumindest einige auch vor hatten, am See in bereits aufgebauten Zelten zu übernachten“, teilt Polizeisprecher Mathias Müller mit.

Die Beamten stellten die Personalien aller Anwesenden fest. Unter den Feiernden hielten sich auch drei Mädchen im Alter von 12, 14 und 15 Jahren auf. Alle drei wurden durch die Einsatzkräfte an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, gegen die nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz ermittelt wird. Außerdem wurde das zuständige Jugendamt informiert.

Darüber hinaus wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung MV und gegen das Landeswaldgesetz MV eingeleitet.

„Bei einer Überprüfung des Einsatzortes am folgenden Tag stellten Polizeibeamte fest, dass die Feiernden Unrat zurückließen“, so der Sprecher. Demzufolge leiteten sie ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ein.

