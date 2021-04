Ralswiek/Dresden

Normalerweise würde jetzt so langsam die Vorfreude auf die Proben der Störtebeker-Festspiele steigen. Doch der für die Rolle des Störtebeker eingeplante Schauspieler Moritz Stephan aus Dresden muss weiter auf seine Freibeuter-Premiere auf der Freilichtbühne in Ralswiek warten.

Im vergangenen Jahr sollte er erstmals die Hauptrolle im Stück „Im Angesicht des Wolfes“ spielen, dann verhagelte die Corona-Pandemie die Pläne. Und jetzt? Wie verbringt der Schauspieler die ungewollte Pause?

Schlagzeug spielen und künstlerisch tätig werden

„Jetzt widme ich mich vor allem zwei Projekten“, erzählt er. „Zum einen mache ich nach langer Zeit mal wieder mit Freunden Musik. Eine Band kann man das noch nicht nennen, aber Spaß macht es trotzdem“, so der Schlagzeuger. „Zum anderen arbeite ich in einem Künstler/-innen-Kollektiv. Wir bauen zum Beispiel Bühnen und realisieren die Ausgestaltung von Spielplätze, es entstehen aber auch Skulpturen und Bilder.“

Moritz Stephan sollte die Hauptrolle im Störtebeker-Stück „Im Angesicht des Wolfes“ spielen Quelle: Vivian Zimmer

Finanziell wird es langsam eng

Zum Miete-Bezahlen reiche das noch nicht, aber es seien bereits zahlreiche Aufträge eingegangen. „Es fühlt sich gut an, nach fünf Jahren festem Engagement (Anm.: Moritz Stephan spielte bis Anfang 2020 am Theater Junge Generation in Dresden) auch mal für so etwas Zeit zu haben und sich etwas Handwerklichem zu widmen.“ In jedem Fall eine Abwechslung für den Schauspieler, der auch bereits mit Feine Sahne Fischfilet vor der Kamera stand, im Dresdner Tatort oder der TV-Serie „Die Chefin“ zu sehen war.

Finanziell steht der 31-Jährige derzeit allerdings wie viele andere Schauspieler auch vor großen Herausforderungen. „Mit Arbeitslosengeld kann man vielleicht einige Zeit überbrücken“, sagt er. „Aber jetzt wird es knapp. Ich beschäftige mich gerade mit Alternativmöglichkeiten. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, als Erzieher einzusteigen.“

Sehnsucht nach Pferd „Vulcano“

Langweilig wird es ihm in seinem zu Hause in Dresden trotzdem nicht. „Ich mache zudem noch ein Fitnessprogramm, was wir auch für die Störtebeker-Festspiele entwickelt haben“, sagt er. „Muskelaufbau, etwas Ausdauer. Und ich schaue mich nach einem Reitstall um, damit ich meine Reitkünste auch noch weiter ausbauen kann.“

Denn Proben für die Störtebeker-Festspiele oder weiteres Training konnten auch im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Bislang blieb es erst bei einem Kennenlernen von Störtebekers Pferd „Vulcano“ und Moritz Stephan. Er gerät ins Schwärmen. „Ein wunderbares Pferd“, so der Schauspieler. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Ich vermisse ihn schon ein bisschen.“

Der Schauspieler Moritz Stephan macht nicht nur auf dem Pferd eine gute Figur – auch am Schlagzeug Quelle: privat

Bereits als Kind bei den Störtebeker-Festspielen

Eine Woche war der Schauspieler 2020 auf Rügen, um die ersten Fotoshootings und organisatorischen Vorbereitungen für die Festspiele zu treffen. „Ich bin gewissermaßen mit den Störtebeker-Festspielen ausgewachsen“, erzählt er.

„Meine Eltern sind Schauspieler und sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben bereits bei den Festspielen mitgespielt. Die Familie Hick habe ich daher schon als Kind kennengelernt. Das ist schon ein Traum, dann als Schauspieler dorthin zurückzukehren.“ Ob er sich 2022 diesen Traum erfüllen kann, steht noch in den Sternen. Aber Stephan ist bereit. „Ich will unbedingt dabei sein“, sagt er und hält kurz inne. „Ja. Das muss einfach klappen.“

Von Anne Ziebarth