Corona-Schnelltests: Produziere ich jetzt  Sondermüll? 

Regelmäßige Tests gehören zum Arbeitsalltag dazu. Mittlerweile kann ich das entwürdigende Prozedere im Schlaf. Beim Blick auf das beiliegende Beutelchen kamen mir aber Zweifel... „Biohazard“ ist dort zu lesen. Hierbei handelt es sich nicht nur, wie Wikipedia mir mitteilt, eine „US-Amerikanische Hardcore Band“ sondern auch ein „biologisches Gefahrenzeichen“. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt also.

Wohin denn jetzt damit?

Aber was mache ich nun damit? Hausmüll? Ja, sagt das Umweltbundesamt. Diese fest verschlossenen Beutel kommen in die „reißfeste“ und ebenfalls fest verschlossene Mülltüte und dann in den Hausmüll. Das Umweltbundesamt bleibt konsequent: Die äußere Pappverpackung der Tests gehört in den Papiermüll. Fühlt sich trotzdem merkwürdig an.

Von Anne Ziebarth