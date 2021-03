Corona-Schnelltests an Rügens Schulen: So funktioniert es

Rügen

Schnelltests an Schulen sollen zusätzlichen Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus bieten. Doch wie funktioniert das Prozedere der Testungen in den Bildungseinrichtungen? Ab wann geht es los und wer darf sie nutzen? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Ab wann sind Schnelltests an Schulen auf Rügen möglich und wer wird alles getestet?

Laut Bildungsministerium MV werden ab dem 22. März die Selbsttests an allen Schulen in allen Klassenstufen, also 1 bis 12, die mindestens an einem Tag in der Woche in der Schule sind, zunächst einmal wöchentlich in der Schule angeboten und durchgeführt. Aber nicht alle Einrichtungen werden auch am Montag mit den Tests starten.

Ist der Schnelltest Pflicht?

Die Teilnahme an den Testungen ist freiwillig und kostenlos. Für minderjährige Kinder muss eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern vorliegen. In der Regel händigt die Schule ein entsprechendes Formular aus. Das Formular kann auch auf den Internetseiten des Bildungsministeriums heruntergeladen werden. Wer sich nicht testen lassen will, kann trotzdem die Schule besuchen, sofern er symptomfrei ist.

Wie funktioniert der Test?

Die Tests sind leicht anzuwenden und – anders als die bisher bekannten Schnelltests – auch nicht unangenehm oder schmerzhaft. Die Anwendung des Antigen-Selbsttest erfolgt mittels Nasenabstrich aus dem vorderen Bereich der Nase und nicht aus dem Nasen-Rachen-Raum. Das Ergebnis ist innerhalb von 15 Minuten verfügbar.

Was ist, wenn der Test positiv ausfällt?

Bei einem positiven Testergebnis liegt der Verdacht einer aktuellen Covid-19-Infektion vor. Der Schüler wird unverzüglich von der übrigen Lerngruppe isoliert, seine Erziehungsberechtigten informiert. Es wird sichergestellt, dass der minderjährige Schüler abgeholt wird. Die übrige Lerngruppe kann im Unterricht verbleiben.

Bei dem positiv getesteten Schüler ist ein Nachtest mittels PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum) notwendig, um abzuklären, ob tatsächlich eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. So lange verbleibt der Schüler in häuslicher Quarantäne. Fällt der PCR-Test negativ aus, kann das Kind wieder zu Schule gehen. Fällt er positiv aus, entscheidet das Gesundheitsamt vor Ort über das Kontaktmanagement und über das weitere Vorgehen in der Schule.

Von OZ