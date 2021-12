Bergen

In Zeiten von 2G plus sind Corona-Schnelltestzentren hoch im Kurs. Doch nachdem zahlreiche Teststationen über den Sommer geschlossen wurden, müssen sie nun nach und nach erneut aufgebaut werden. Auf der Insel Rügen können Sie sich mittlerweile in zahlreichen Orten wieder kostenlos testen lassen. Wir geben einen Überblick.

Corona-Schnelltests in Bergen

In Bergen gibt es acht Teststellen. Das IMD-Labor in der Calandstraße 4 (ohne Termin, werktags 9 bis 16 Uhr), die Rugard-Apotheke am Markt 25 (Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 17 Uhr, Sonnabend 9 bis 14 Uhr, kontakt@rugard-apotheke.de), die Billroth-Apotheke in der Ringstraße 113 (Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr, service@billroth-apotheke.de) sowie das Fitnesscenter Rügenfit (nach Terminvereinbarung über www.ruegenfit.de/testzentrum oder unter 038 38 / 209 402).

Das Parkhotel Rügen in der Stralsunder Chaussee 1 bietet ebenfalls Testungen an (Mo – Fr: 8:15 bis 12 Uhr, 12:30 bis 13:45 Uhr und 15 bis 18:30 Uhr; Sa, So: 15 bis 18:30 Uhr; info@parkhotel-ruegen.de). Über Weihnachten und Silvester gibt es hier Sonderöffnungszeiten, die über die www.parkhotel-ruegen.de einzusehen sind. Dazu kommt die Arztpraxis von Dr. Andrea Ebbers (Str. der DSF 11, Mo, Mi, Fr: 8 bis 12 Uhr; Di: 8 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr; Do: 8 bis 15 Uhr). Sie testet allerdings nur ihre eigenen Patienten.

Ein Testzentrum eröffnet hat auch das Sanitätshaus Wagner (Gingster Chaussee 6a, Mo – Fr: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Sa, So: 10 bis 16 Uhr; jeweils ohne Termin). Ein weiteres gibt es in der Wasserstraße 21. Dort wird Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr getestet (Kontakt: thorsten.stoever@gmx.de).

Testen lassen in Sassnitz, Sagard und Glowe

Sassnitz bietet drei Corona-Schnelltestmöglichkeiten an. Die eine befindet sich im Rügenfit in der Hauptstraße 52. Geöffnet ist täglich, eine Terminvereinbarung ist online auf der Website www.sassnitzonline.com/testcenter oder unter 0151 / 56 10 51 25 möglich. Die zweite Möglichkeit gibt es in der Baltic-Apotheke in der Hauptstraße 12 (Montag bis Freitag 8 bis 11 und 15 bis 18 Uhr, Sonnabend 9 bis 11.30 Uhr, Tel.: 038 392 / 23 166). Dazu kommt das Testzentrum Nieburg (Dorfstr. 9c, Mo, Di, Mi, Fr: 9 bis 12 Uhr und 17 bis 19 Uhr; Do: 9 bis 12 Uhr, Tel.: 0178 / 500 79 92).

In der Gemeinde Sagard kann man sich im Gemeindezentrum (Schulstraße 15) durch ein Team der Rugard-Apotheke testen lassen. Hier ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Terminvereinbarung unter kontakt@rugard-apotheke.de.

In Glowe wurde ein Testzentrum im Café 80 (Am Boddenmarkt 2) eröffnet. Hier kann man sich ohne Termin Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr testen lassen.

Testzentren auf der Halbinsel Wittow

Die Halbinsel Wittow bietet drei Testmöglichkeiten. In Altenkirchen unterhält die Rugard-Apotheke eine Teststation im alten Edeka in der Ernst-Thälmann-Straße 3 (kontakt@rugard-apotheke.de). Getestet wird Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 8 und 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, Dienstag und Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr. Die Arztpraxis Dr. Simon in Breege/Juliusruh (Dorfstraße 56) bietet ebenfalls Tests an, allerdings erst nach telefonischer Anfrage unter 0174 / 419 40 20. In Wiek kann man sich im Landhotel Alt Wittower Krug testen lassen (Gerhart-Hauptmann-Str. 7): Montag bis Sonntag von 8 bis 10 Uhr und 17 bis 19 Uhr (Tel.: 038 391 / 7600).

Coronatests in Putbus und Zirkow

In Putbus besteht die Testmöglichkeit in der Zahnarztpraxis Dr. Kallwaß (Hafenstr. 11A in Lautrbach, Tel.: 038 301 / 347, E-Mail: zap-drrolfkallwass@t-online.de).

In Zirkow hat Karls Erlebnisdorf (Binzer Straße 32) ein Testzentrum eröffnet. Getestet wird dort täglich von 8 bis 17 Uhr – und zwar ohne Terminvereinbarung (Kontakt: info@testcenter-ruegen.de).

Testmöglichkeiten in Binz

In Binz gibt es sechs Anlaufpunkte für Schnelltests. Zum einen das Besucherzentrum im Haus des Gastes (Heinrich-Heine-Straße 7). Es bleibt zunächst täglich von 9 bis 14 Uhr geöffnet, kann aber erweitert werden. Auch das Strandhotel Binz (Strandpromenade 76, Mo.– So.: 8 bis 20 Uhr), das Dorint Hotel (Strandpromenade 58, Mo.– So.: 10 bis 18 Uhr) und die Villa Sanssouci (Bahnhofstr. 6A, Mo., Mi., Fr.: 8 bis 9.30 Uhr und nach Vereinbarung unter 038 393 / 3700, E-Mail: info@sanssouci-binz.de) bieten Testmöglichkeiten.

Neu dazu gekommen sind ist das Restaurant Omas Küche (Proraer Chaussee 2a, Mo, Di: 8 bis 17 Uhr; Mi – Sa: 8 bis 19 Uhr; So: 8 bis 16 Uhr; reservierung@omaskuechebinz.de) und Travel Charme Kurhaus Binz (Strandpromenade 27, täglich 8 bis 18 Uhr ohne Terminvereinbarung, info@testcenter-ruegen.de).

Coronatests in Sellin, Baabe und Göhren

In Sellin besteht von Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich am I-Point der Kurverwaltung (am Großraumparkplatz/B 196 an der Seeparkpromenade) testen zu lassen.

Das Ostseehotel Baabe (Dorfstraße 1–2) bietet Coronatests täglich zwischen 11 und 18 Uhr an. Anmeldung im Internet unter www.ostseehotel-baabe.com/corona-testzentrum oder unter 038 303 / 128 401.

In Göhren wird in de Nordperdhalle (Gerhart-Hauptmann-Str. 1) täglich von 16 bis 18 Uhr getestet (Tel.: 0385 / 202273-90).

Testmöglichkeiten in Samtens und Gingst

In Samtens befindet sich eine Corona-Testzentrum im Sportsvereinshaus (Plüggentiner Straße 65), das durch die Rugard-Apotheke betrieben wird. Dort wird Montag und Mittwoch von 16 bis 18 Uhr sowie Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr getestet (kontakt@rugard-apotheke.de, Tel.: 0171 / 2861125). Außerdem führt das Sporthotel Soibelmanns (Bergner Straße 1) von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 10 bis 19 Uhr Tests durch (accounting.ruegen@soibelmanns.com, Tel.: 038 306 / 22226).

In Gingst gibt es eine Testzentrum in der Gemeindeverwaltung (Platz der Solidarität 10). Geöffnet ist hier von Montag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr (Kontakt: kontakt@rugard-apotheke.de).

Testen lassen auf Hiddensee

Auf Hiddensee bietet die Arztpraxis Dr. Müller (Süderende 57 in Vitte, Tel.: 038 300 / 287, Mo. – Fr.: 8 bis 12 Uhr; Mo., Di.: 14 bis 15 Uhr; Do: 16 bis 17 Uhr) Tests an.

Neu eröffnete Schnelltesteinrichtungen, die dem Landkreis noch nicht bekannt sind, werden um Rückmeldung der genauen Standortdaten und Öffnungszeiten unter der E-Mail-Adresse stab@lk-vr.de gebeten.

Von Maria Lentz und Uwe Driest