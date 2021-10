Seit Montag sind Corona-Tests nicht mehr umsonst. Weil im Landkreis Vorpommern-Rügen die Ampel auf gelb sprang, werden in vielen Einrichtungen wieder Tests erforderlich. In Baabe führte das am Sonntagabend nochmal zu einem Ansturm auf Tests. Andernorts übernimmt offenbar die Kurverwaltung weiterhin die Kosten.