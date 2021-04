Rügen

Ruck-Zuck geht es im neuen Corona-Schnelltestzentrum des DRK in Tilzow. Eine der ersten Personen, die sich am Montag testen ließen, war Julia Präkel. Die Putbusserin hatte über das Internet einen Termin vereinbart und nahm am Empfangskiosk aus einen QR-Code entgegen, den sie am Testzelt wenige Meter weiter vorzeigte. Eine DRK-Mitarbeiterin führte einen Stick kurz in die Nase ein und wünschte eine Gute Fahrt.

Schnelltests sollen ein wesentlicher Bestandteil im Kampf gegen Corona sein, und ein wichtiger Teil aller Öffnungsszenarien für Normalität und Tourismus. Noch ist die Insel Rügen davon weit entfernt, seit heute gilt der Lockdown im Land – Kein Bedarf also an Schnelltests? Weit gefehlt. Eine neue Lösung sind jetzt die Drive-in Lösungen, wie es sie in Mukran und Tilzow gibt.

Das Testergebnis per E-Mail

„Das Ergebnis erhalten die Testpersonen 15 bis 30 Minuten später per E-Mail. Das Formular können sie sich ausdrucken und bei Bedarf vorweisen“, erklärt DRK-Mitarbeiter Felix Bäsell. Er ist einer der ersten, die seit Montag in Bergens erstem Drive-In-Testzentrum im Tilzower Weg 36, eingesetzt sind. Dort können sich Insulaner einmal wöchentlich kostenfrei testen lassen.

Am Montag nahm das Testzentrum des DRK in Bergen seinen Betrieb auf. Quelle: Uwe Driest

Keine Fußgänger und Radfahrer

Das Drive-In-Konzept sieht vor, dass die zu Testenden auf der Webseite www.testzentren-mv.de das gewünschte Testzentrum und den Wunschtermin auswählen. Bis zu fünf Personen können sich pro Auto anmelden. „Es kamen auch schon Fußgänger und ein Radfahrer vorbei“, sagt Felix Bäsell. Die Mitarbeiter versuchen, damit ebenso kreativ umzugehen wie mit älteren Menschen, die keine Möglichkeit haben, sich über das Internet anzumelden.

„Nicht nachlassen mit dem Testen“

DRK-Chef André Waßnick betont den Bedarf an Testresultaten für die Möglichkeiten der Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt. „Nur, weil wegen der Schließungen des Einzelhandel derzeit ein Test entfällt, sollten wir alle in unseren Bemühungen nicht nachlassen.“ Je vollständiger die Nachverfolgung gelinge, desto zielgenauer könne auf Ursachen geschlossen werden und umso präziser könnten gegebenenfalls Lockerungen in anderen Bereichen vorgenommen werden.

„Außerdem müssen wir uns und andere schützen, indem wir auch asymptomatische Personen erkennen“, so Waßnick. Der Vorsitzende betont auch die Möglichkeit der Kooperationen mit Firmen. „Unternehmen werden zusätzliche Optionen geboten. Sie können von der sogenannten Coupon-Funktion Gebrauch machen, welche Sonderlösungen, beispielsweise für gesonderte Testtermine, ermöglicht.“

Das Ziel in Tilzow: 300 Tests am Tag

In Tilzow rechnet das DRK vorerst mit fünf Testungen je Viertelstunde. „Wenn sich alle Abläufe eingespielt haben, sollen es 300 am Tag werden“, so Waßnick. Zugleich verstärke das DRK die Anstrengungen bei der Impfung. So sei die Zahl der Geimpften im Impfzentrum im MIZ von anfangs hundert auf heute 200 verdoppelt worden.

Weitere Drive-in-Zentren hat das DRK in Lauterbacher Bootswerft, auf dem Selliner Großparkplatz am Schwimmbad und auf dem Parkplatz an der Bachstraße in Sassnitz angekündigt. Am kommenden Montag, 26. April, geht als nächstes das Schnelltestzentrum in Lauterbach an den Start, wahrscheinlich im Wechsel als Drive-in-Zentrum für Autofahrer und als „normales“ Zentrum für Fußgänger.

Er sieht nicht, dass durch den verschärften Lockdown der Test-Druck für die Bevölkerung geringer wird. Im Gegenteil: „Das Risiko ist höher denn je wegen der hohen Inzidenz. Darum ist es um so wichtiger, dass sich die Menschen testen lassen, um sich gegenseitig zu schützen“, so Waßnick. Es sei eine gesellschaftliche Aufgabe, den Inzidenzwert zu senken, appelliert er an die Verantwortung jedes Einzelnen. „Nur mit Testen und Impfen können wir Herr der Lage werden.“

Auch am Heliport Mukran gibt es ein Drive-In

Bereits seit über einer Woche gibt es eine „Drive-in Covid-19 Teststation“ am Heliport in der Nähe des Fährhafens Sassnitz-Mukran. Hier kann sich jeder ohne Termin direkt im Auto kostenlos testen lassen. Nach 15 Minuten erhalten die Autoinsassen, maximal 5 Personen, ihr Testergebnis zum Mitnehmen - wahlweise in Deutsch, Englisch oder Schwedisch. „Das ist vor allem für Gäste gedacht, die mit der Fähre nach Schweden weiterfahren wollen“, so Nikolaus. Für Kinder, die ab einem Alter von drei Jahren getestet werden, gibt es spezielle Tests, die im vorderen Mund-Nasen-Bereich durchgeführt werden. Zum Test benötigt wird der Personalausweis und ein Anmeldeformular, welches man auf der Internetseite www.covid-control-ruegen.de herunter laden oder auch vor Ort auszufüllen kann.

Täglich 50-100 Autos am Start

Der Zulauf sei sehr gut. Im Schnitt seien bisher täglich 50 bis 100 Autos da gewesen, erklärt Sven Nikolaus. Er ist Inhaber der Firma Rügen-Helikopter und hat das Testzentrum auf seinem Flugplatz aufgebaut. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr. Er rechnet damit, dass nun hauptsächlich Firmenmitarbeiter zum Testen kommen werden.

Mit 145 getesteten Personen wurde im kommunalen Testzentzentrum Sellin des Amtes Mönchgut-Granitz am vergangenen Freitag der Spitzenwert erreicht. „Im Schnitt kommen so um die 80 Personen“, weiß der Leitende Verwaltungsbeamte Arne Fründt. Das Testzentrum gegenüber dem Kleinbahnhof ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Auch Kinder werden hier kostenlos getestet, Arbeitgeber wollen ihre Mitarbeiter auch in der Gruppe testen lassen, allerdings nach Anmeldung.

Binz eröffnet Dienstag ein Testzentrum

Auch in Binz eröffnet am Dienstag ein Testzentrum in der Schillerstraße 6 (Öffnungszeiten Mo, Di, Mi, Fr. 13 bis 17 Uhr, Do 8 bis 10 und 16 bis 18 Uhr). Die anderen Testzentren in Binz in der Heinrich-Heine-Straße 7 und in Prora werden aber erst ab Reisebeginn öffnen. Dann soll im Rahmen eines Öffnungskonzeptes für den Tourismus die Testung Teil des digitalen Corona-Managements von Gästen werden.

Weitere Testmöglichkeiten gibt es zum Beispiel in Altefähr, Trent, Samtens, Sagard, Baabe auf der Insel Hiddensee. Spitzenreiter ist Bergen mit zehn Stationen – unter anderem dem toom-Baumarkt. Eine Übersichtskarte findet man auf der Internetseite des Landkreises.

Von Gerit Herold und Uwe Driest