Stralsund/Sassnitz

Viele Menschen im Kreis Vorpommern-Rügen wollen sich impfen lassen. Die Bereitschaft sei hier sehr hoch, sagt Markus Zimmermann. Der Fachdienstleiter im Bereich Ordnung des Landratsamtes ist zugleich der Impf-Manager des Landkreises. Dessen Einwohnern sollen in den kommenden Tagen mehr Impfangebote unterbreitet werden – auch abseits der ehemaligen Kreisstädte.

Land und Bund haben in Aussicht gestellt, dass Menschen, die eine Covid-19-Schutzimpfung erhalten haben, künftig weniger strengen Schutzmaßnahmen unterliegen. Befeuert das den Andrang auf die Impfbereitschaft?

Markus Zimmermann: Die ist in unserem Kreis von Anfang an sehr hoch gewesen. Von den gut 226000 Einwohnern Vorpommern-Rügens sind seit dem 27. Dezember, als die Aktion begann, mehr als 61500 Menschen geimpft worden.

Wie ist momentan das Tempo?

Durchschnittlich impfen die Kollegen in den fünf Impfzentren in Bad Sülze, Grimmen, Bergen auf Rügen, Stralsund und Ribnitz-Damgarten sowie die Mitarbeiter der mobilen Impf-Teams 1200 Menschen pro Tag. Dazu kommen noch einmal diejenigen, die beim Hausarzt geimpft werden.

Der Kreis will jetzt weiter auf die Tube drücken und mehr Impftermine anbieten. Wie soll das funktionieren?

Wir werden weitere Möglichkeiten zum Impfen an zusätzlichen Standorten schaffen. „In die Fläche gehen“, nennen wir das. Dazu zählt beispielsweise, dass wir in Barth das sechste Impfzentrum des Kreises eröffnen, voraussichtlich am 25. Mai. Deutlich verbessert wird das Angebot auf der Insel Rügen. Dort planen wir vier zusätzliche, so genannte semi-stationäre Impfzentren, die zum Ende des Monats ihre Arbeit aufnehmen sollen.

Was heißt „semi-stationär“? Ziehen die nach einer gewissen Zeit um?

Nein, die Standorte ändern sich nicht. Sie werden aber – im Gegensatz zum stationären Impfzentrum, etwa in Bergen – nicht an jedem Wochentag besetzt sein.

Markus Zimmermann, Fachdienstleiter für Ordnung im Landratsamt Vorpommern-Rügen und Impf-Manager des Kreises Quelle: Kay Steinke

Weil das Interesse fehlt oder das Personal oder der Impfstoff?

Der Impfstoff steht nach wie vor nur begrenzt zur Verfügung. Das ist auch der Grund, warum wir den ursprünglich geplanten Eröffnungstermin vom 10. auf den 31. Mai verlegen mussten. Den Impfstoff stellt das Land zentral zur Verfügung, die Verteilung richtet sich nach dem so genannten Königssteiner Schlüssel, einer deutschlandweit geltenden Berechnungsgrundlage. Die für Mai und Juni angekündigten Impfstoffmengen entsprechen in etwa den durchschnittlichen Liefermengen der letzten Aprilwochen. Die Nachfrage nach der Schutzimpfung ist, wie bereits gesagt, hoch. Und was das Personal angeht: Da werden wir auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mobilen Impfteams zurückgreifen. Die sind nicht mehr so oft in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs, weil ihre Aufgabe dort weitgehend erledigt ist. Deshalb hatten wir uns beim Kreis schon vor einer ganzen Weile mit der Idee beschäftigt, wie wir danach einer möglichst großen Bevölkerungsschicht Impfangebote unterbreiten können.

Wo sollen diese zusätzlichen Impfstandorte denn entstehen?

Einer wird in Sassnitz in der Stadtbibliothek sein, ein weiterer in der Binzer Kurverwaltung. Im Südosten werden wir ein semi-stationäres Impfzentrum entweder in Sellin oder Baabe einrichten. Dazu laufen derzeit noch die Gespräche. Der vierte Standort soll sich im Amtsbereich West-Rügen befinden, eventuell in Samtens. Geplant ist, dass jeweils zwei mobile Impf-Teams an zwei Tagen pro Woche an zwei Standorten parallel arbeiten, und zwar von montags bis donnerstags. Wenn wir ausreichend Impfstoff bekommen, könnten wir an den Standorten auch täglich impfen.

Auch am Freitag?

Auch das wäre möglich. Bis dahin wollen wir die Infrastruktur der semi-stationären Impfzentren an diesem Wochentag den Hausärzten zur Verfügung stellen. Sie impfen seit Ostern auch in ihren Praxen ihre Patienten. Der jeweilige Arzt könnte das in einer konzertierten Aktion verabreichen. Das lässt sich in einem solchem Zentrum unter Umständen auch gut organisieren. Wir sind da mit der Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung im Gespräch, um den Medizinern das Angebot zu unterbreiten.

Welcher Impfstoff soll in den semi-stationären Zentren verabreicht werden?

Ausschließlich der von Biontech/Pfizer, so wie in den bestehenden stationären Impfzentren auch. In unseren Impfzentren ist er momentan der am häufigsten injizierte Impfstoff. Das Vakzin von Moderna kommt aus logistischen Gründen nur am Hauptstandort in Stralsund zum Einsatz. Das Mittel von Astra-Zeneca spielt in den Impfzentren kaum noch eine Rolle. Davon haben wir dort seit dem Impfstart Ende letzten Jahres insgesamt nur 5890 Dosen verabreicht. Die Tendenz ist weiter fallend: Aktuell sind es vielleicht 200 Impfdosen pro Woche. Das Mittel wird vorzugsweise den Hausärzten für ihre Impfaktionen zur Verfügung gestellt.

Wo kann ich mich für einen Termin an einem der zusätzlichen Impfstandorte anmelden?

Das wird genauso funktionieren wie bei den Terminen für die bestehenden Impfzentren, also im Internet unter www.corona-impftermin-mv.de oder über die Hotline unter Telefon 0385 202 711 15. Rechtzeitig vor dem offiziellen Start werden dann dort entsprechende Termine freigeschaltet. Dabei ist aber die aktuell noch geltende Prioritäten-Regelung zu beachten.

Von Maik Trettin