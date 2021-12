Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat die Corona-Notbremse gezogen. Ab Dienstag treten bereits schärfere Corona-Regeln in Kraft. Damit ist nun auch klar: Nach dem Rostocker Weihnachtsmarkt muss auch der Stralsunder Weihnachtsmarkt vorzeitig schließen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat der Landkreis am Montagnachmittag veröffentlicht.

Doch nicht nur in der Hansestadt endet die vorweihnachtliche Stimmung abrupt. Auf der Insel Rügen können die geplanten Weihnachtsmärkte in Binz und in Sassnitz gar nicht erst stattfinden.

Was die Händler sagen und hoffen

Weihnachtsmarkt-Händler Andreas Meisel bedauert das Aus sehr. Er war zum ersten Mal dabei und verkauft vorwiegend Baguettes. „Die verderblichen Lebensmittel landen nun auf dem Müll oder als Spende bei Organisationen wie der Tafel“, sagt er. Normalerweise wäre er bis Anfang Januar geblieben, nun wird er früher nach Hause, nach Bayern, zurückfahren.

Die Glühweinbude auf dem Alten Markt ist am Montagabend fast leer. „So leer habe ich es hier noch nie gesehen“, sagt der Inhaber Ulrich Thorwesten mit einem Punsch in der Hand. „Ich muss jetzt die Reste austrinken“, scherzt er. Die Entscheidung der Regierung scheint er gelassen zu nehmen. „Ich kann mich nur über etwas aufregen, was ich ändern kann“, so seine Meinung.

„Eigentlich hätte man mit der Einführung von 2G plus sagen müssen, dass Händler freiwillig abbauen können, wenn sie es möchten“, sagt Elfi Rewoldt, die Wildprodukte verkauft. Und sie äußert auch Wünsche an den Veranstalter, die Stadtwerke der Hansestadt: „Aufgrund der ganzen Regelungen sollten die Stadtwerke auf die Händler zukommen und anerkennen: Ihr habt nicht viel Umsatz generieren können, wir geben euch die Standgebühren wieder zurück.“ Das wäre ein fairer Zug, ist die Händlerin überzeugt. Alternativ könne sie sich auch eine Pauschale für jeden Händler vorstellen für den entgangenen Gewinn – denn zum Teil seien Existenzen gefährdet.

Was OB Badrow zu den Schließungen sagt

Die Schließung des Marktes wurde in Hinblick auf eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens und in Abstimmung mit der Landesregierung getroffen. Ähnliche Regeln galten bereits zuvor in der Hansestadt Rostock, dem Landkreis Rostock und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

„Die Entscheidungen trifft der Landkreis auf Grundlage der Corona-Ampel des Landes und Einschätzung der Lage in den Krankenhäusern. Die müssen wir als große kreisangehörige Stadt umsetzen. Eine pandemische Lage lässt da keinen Raum für Spekulationen“, ordnet Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) die Situation für die Hansestadt ein. „Ich bin allen Stralsundern sehr dankbar dafür, dass sie die fast täglichen Änderungen bei den Corona-Regeln nicht nur akzeptieren, sondern ebenso umsetzen. Dabei vertraue ich auch weiterhin auf die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.“ Denn: „Stralsund hält zusammen“.

„Es ist sehr bedauerlich für alle Beteiligten, sowohl für die Schausteller als auch für den Veranstalter und insbesondere für die Stralsunder Bürger“, sagt Torsten Grundke, Vize-Chef der IHK zu Rostock. „Es wurde alles versucht, um ein wenig den Zauber der Weihnachtszeit unter den ständig wechselnden Corona-Bestimmungen abzubilden.“

„Mir blutet das Herz, dass das gesellschaftliche Leben jetzt so eingeschränkt wird und auch viele Gewerbetreibende darunter erneut massiv leiden“, sagt Oberbürgermeisterkandidatin Melanie Rocksien-Riad (parteilos), die bei der Wahl 2022 von SPD und Grünen unterstützt wird. „Ob das richtig ist, kann ich nicht sachlich und medizinisch korrekt beurteilen. Ich bin sehr dafür, diese Pandemie schnell zu besiegen, aber die Handlungsempfehlungen dafür muss die Wissenschaft geben. Diese Schließungen passieren ja nicht willkürlich, sondern nach einem festen Reglement“, sagt sie.

Meeresmuseum schließt alle Standorte ab Dienstag

Doch nicht nur der Weihnachtsmarkt muss schließen. Auch kulturelle Einrichtungen wie das Deutsche Meeresmuseum Stralsund sind betroffen. So muss der Standort Ozeaneum ab dem 14. Dezember erneut bis auf Weiteres dicht machen. „Wir bedauern es sehr, dass Interessierte gerade über die Weihnachtszeit das Museum nicht besuchen können. Wir hoffen jedoch, Anfang des Jahres wieder öffnen zu können“, äußert sich Direktor Andreas Tanschus.

Das Natureum Darßer Ort bleibt ebenfalls geschlossen. Das Nautineum auf der Insel Dänholm und der Infopunkt Meeresmuseum befinden sich regulär in der Winterpause. Das Meeresmuseum in der Stralsunder Altstadt ist bereits geschlossen, weil es derzeit modernisiert wird.

Stralsund-Premiere von „Die lustige Witwe“ wird verschoben

Auch Kinos und Theater müssen schließen. Wobei sich das Theater Vorpommern in einer Sonderrolle befindet, weil es auch Spielstätten im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald hat. Hier gelten voraussichtlich ab Mittwoch die strengeren Corona-Regeln. Zwar dürfen die Spielstätten in Stralsund und auf Rügen ab Dienstag nicht mehr geöffnet werden, dennoch will die Theaterführung erst am Dienstagvormittag intern beleuchten, wie der Spielbetrieb in den kommenden Wochen für das ganze Haus aussehen kann. Fakt ist jedoch: Die Premiere der Operette „Die lustige Witwe“, die für Freitag am Stralsunder Haus angesetzt war, muss wohl verschoben werden.

Von Steffi Ploch, Kai Lachmann und Kay Steinke