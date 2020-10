Rügen

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie hat die Insel Rügen eine zweistellige Zahl mit dem Covid-19-Virus infizierter Personen zu vermelden. Von den insgesamt derzeit 33 Infizierten im Landkreis halten sich zehn auf Rügen auf (15 in Nordvorpommern und acht in Stralsund). Drei Patienten werden stationär behandelt, einer muss auf der Intensivstation beatmet werden.

Zwar liegt die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz ( Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche) im Landkreis Vorpommern-Rügen bei „nur“ 12,9 und damit deutlich unter dem als kritisch definierten Wert von 50. Den landesweiten Durchschnitt von 21 erhöht aber ausgerechnet der im Süden angrenzende Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit alarmierenden 43,2 Fällen.

Noch intensiver an Mundschutz, Abstand und Hygiene denken

„Corona hat uns zurück und wenn wir es nicht schaffen, das Ansteigen der Zahlen zu verhindern, dann haben wir ein riesiges Problem“, warnt daher Landrat Stefan Kerth ( SPD). „Wie an den Zahlen der Seenplatte zu sehen ist, ist das Geschehen viel intensiver als im Frühjahr und wir sind viel dichter dran, das muss man ganz deutlich sagen. Ich möchte verhindern, dass es sich in den nächsten Tagen und Wochen so weiter entwickelt.“ Es käme nun auf jeden Einzelnen an, noch intensiver an Mund-Nasen-Schutz, Abstand und Hygiene zu denken.

„Appell gegen Egoismus und unsolidarisches Verhalten“

Aber vor allem sei es wichtig, dass diejenigen, die ihre persönliche Freiheit höher bewerten, als das Gemeinwohl, sich solidarisch zeigen. „Wenn die Gleichgültigkeit Einzelner dazu führt, dass die Allgemeinheit wieder unter Beschränkungen im Alltag leben müsste, würde mich das total enttäuschen“, sagte Kerth in seinem „Appell gegen Egoismus und unsolidarisches Verhalten“. Die kommenden Tage und Wochen wären entscheidend für die weitere Entwicklung. „Bitte denken Sie darüber nach, bitte tragen Sie es weiter und sprechen Sie auch Mitmenschen an, sich den Regeln unterzuordnen, die nach meinem Dafürhalten auch ertragbar und aushaltbar sind.“

Die Corona-Inzidenz ist entscheidend dafür, wie stark das öffentliche Leben der Bewohner in den einzelnen Regionen eingeschränkt wird. Ab dem Wert von 50 gilt ein Gebiet laut Empfehlung des Robert-Koch-Instituts als Corona-Risikogebiet – mit weitreichenden Folgen wie Einreise- und Beherbergungsverbote. Seit Kurzem gibt es eine weitere Warnstufe: Ab einer Inzidenz von 35 müssen Landkreise und Städte zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergreifen.

131 Personen in häuslicher Quarantäne

So genehmigt das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen per Allgemeinverfügung aktuell nach vorheriger Anzeige Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit maximal 400 Personen und im Freien mit bis zu 1000 Personen. Das könnte sich ändern, wenn die Zahlen weiter ansteigen.

Hatte das Amt vor dem Wochenende noch 66 Kontaktpersonen verfolgt und unter häusliche Quarantäne gestellt, hatte sich diese Zahl am Montag bereits auf 131 mehr als verdoppelt. Aber auch diese Größenordnung erlaube Amtsarzt Jörg Heusler zufolge noch eine schnelle Eingrenzung des Infektionsgeschehens. Die meisten Infizierten hätten eine „Reiseanamnese“ und kämen aus Risikogebieten. Bei etwa 20 Prozent der Fälle sei indes nicht bekannt, woher die Infektion rühre.

„Zweiter Lockdown muss vermieden werden“

Gegen allzu restriktive Beschränkungen und ein Beherbergungsverbot macht sich jedoch die Tourismusbranche stark. Von Urlaubsreisen ginge kein nennenswertes Risiko aus, meinen Tourismusverband und Dehoga. Die Verbände sehen eine viel größere Gefahr für die Ausbreitung des Virus in Zusammenkünften im privaten Umfeld, bei denen sich viele Menschen auf engem Raum aufhalten. „Ein aus dem MV-Tourismus rührendes Ausbruchsgeschehen hat es bisher trotz des Besuchs von rund fünf Millionen Übernachtungsgästen seit Mai 2020 nicht gegeben“, teilen die Verbände mit. Daher müsse die Perspektive für die Branche im Sinne Hunderttausender Menschen im Land und der vielen mit dem Tourismus vernetzten Branchen auch im Herbst und Winter erhalten bleiben. „Ein zweiter Lockdown für den Tourismus oder ein Reiseverbot in diesem Zeitraum und darüber hinaus muss vermieden werden.“ Die Verbände fordern stattdessen unter anderem eindeutige und klare bundeseinheitliche Regeln für das Reisen aus sogenannten Risikogebieten, einheitliche Quarantäneverordnungen und die Einrichtung von Kapazitäten für Schnelltests.

Zumindest letzteres könnte sich als durchaus notwendig erweisen. Die im Herbst nahende Grippesaison könne künftig die Diagnose einer Erkrankung an Covid-19 erschweren, da die Symptome von Grippe und Corona sich nicht unterscheiden und erst durch einen Test nachweisbar seien, sagt Jörg Heusler. Am heutigen Dienstag finden sich Vertreter von Städten und Landkreisen zum nächsten Corona-Gipfel in Schwerin, um den landesweiten Pandemie-Plan fortzuschreiben.

Von Uwe Driest