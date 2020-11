Bergen

Nun hat es auch das Bergener Gymnasium erwischt: Ein Schüler der Bildungseinrichtung wurde am Mittwochabend positiv auf das Corona-Virus getestet, wie Schulleiter Christoph Racky bestätigt. Der Schüler habe seit dem 1. November Symptome gehabt, die auf das Virus hingedeutet haben, sei aber seit dem 30. Oktober schon nicht mehr in der Schule gewesen.

25 Schüler und vier Lehrkräfte in Quarantäne

Die Kontaktpersonen des Schülers, 25 Schülerinnen und Schüler einer siebten Klasse des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums sowie vier Lehrkräfte, würden sich bis zum kommenden Freitag in häuslicher Quarantäne befinden. „Zusätzlich auf das Virus getestet wurde ein Kind, weil es Symptome hatte“, berichtet der Schulleiter. Die vier Lehrkräfte dagegen seien alle getestet worden. Von den Testergebnissen habe er noch keine Kenntnis.

Lernen auf Distanz

„Die siebte Klasse wird nun von ihren Fachlehrern im Distanzlernen beschult. Aufgaben und Materialien kommen per Nachrichtenportal unserer Homepage“, informiert Christoph Racky. Gleiches gelte für die Klassen der Lehrkräfte, die sich in Quarantäne befinden würden.

Aktuelle Stand an Rügens Schulen

Aktuell – Stand Freitag, 15.30 Uhr – sind laut Landkreis Vorpommern-Rügen an insgesamt fünf Schulen und in einer Kita auf der Insel Rügen Corona-Fälle aufgetreten. In der Kita „Kunterbunt“ in Sassnitz ist eine Erzieherin und ein Kind positiv auf das Virus getestet worden. Am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Bergen hat dies den Schulsozialarbeiter betroffen. An der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ in Bergen ist ein positiver Fall bekannt, ebenso wie an der Regionalen Schule in Sassnitz. An der CJD-Schule Rügen in Sellin ist aktuell ein Corona-Fall bekannt. Dort ist eine Schülerin positiv auf das Virus getestet worden.

Von Anja Krüger