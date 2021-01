Bergen

Während andere Krankenhäuser in MV aufgrund der Versorgung von Corona-Patienten an ihre Belastungsgrenzen stoßen, ist die Situation im Bergener Sana-Krankenhaus vergleichsweise entspannt. Mitte der Woche waren zwei an Covid-19 erkrankte Patienten sowie zwei Verdachtsfälle stationär zu versorgen, davon keiner intensivmedizinisch, teilt Sprecherin Doreen Ohlhoff mit. Die Bergener Klinik ist – gemäß der vom Land seit Pandemiebeginn ausgewiesenen regionalen Versorgungsstruktur – Teil des Cluster-Netzwerks für die Region Vorpommern. „Innerhalb dieses Clusters wird täglich die regionale Versorgungssituation in den Häusern beobachtet und bei Engpässen werden gegebenenfalls Verlegungen gemeinsam abgestimmt“, so Ohlhoff. Wenn Patienten stationär behandelt werden müssen, kommen sie in der Regel aber immer in das räumlich nächstgelegene Krankenhaus. Die vermeintlich niedrigen Zahlen für Bergen würden schlicht mit der Infektionslage auf der Insel Rügen zusammenhängen.

Das Sana-Krankenhaus in Bergen auf Rügen. Quelle: Anne Ziebarth

„Krankenhausaufenthalte steigen mit hohen Infektionszahlen, insbesondere auch, wenn es Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen der Pflege gibt.“ Dass Infektionen vor allem in solchen Einrichtungen, aber auch durch Reisen sowie Frühstücks- und Mittagspausen während der Arbeit vorkommen, bestätigt auch Amtsarzt Jörg Heusler. Im Landkreis Vorpommern-Rügen gab es bislang insgesamt 1652 mit Covid-19 infizierte Personen und 34 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, so Heusler. Zuletzt waren 286 akut infizierte Fälle bekannt, von denen derzeit 22 stationär betreut werden.

Geplante Operationen werden nicht verschoben

Wegen bundesweit anhaltend hoher Fallzahlen gelten auch im Bergener Krankenhaus weiterhin die höchsten Sicherheitsvorkehrungen. „Unser Krankenhaus hält für Covid-19-Patienten eine extra eingerichtete Isoliereinheit vor. Diese Station verfügt über mindestens sieben Isolierbetten und ist jederzeit auf bis zu 35 Betten erweiterbar“, sagt Doreen Ohlhoff. Die Isoliereinheit ist räumlich und organisatorisch von den „weißen“ Normalstationen getrennt. Alle Patientinnen und Patienten sind, wenn möglich, in Einzelbelegung untergebracht. Es gelten spezielle Hygienevorschriften. Das auf der Station tätige Pflegepersonal wird ausschließlich auf dieser Station eingesetzt. Ärzte und Pflegekräfte tragen bei jeder Patientenversorgung spezielle Schutzkleidung und immer FFP-2-Masken. Zudem wird das Personal regelmäßig selbst getestet.

Betten stehen bereit, falls Kapazitäten erweitert werden müssten. Quelle: Uwe Driest

„Kapazitäten zur Abklärung von Verdachtsfällen und der isolierten Versorgung von an Covid-19 erkrankten Patienten werden uneingeschränkt vorgehalten“, so Ohlhoff. Das gelte auch für alle sonstigen Notfallpatienten. „Grundsätzlich werden alle Patienten bei einer stationären Aufnahme in das Krankenhaus auf eine mögliche Covid-19-Infektion getestet. Verdachtsfälle werden auf der Isolierstation separiert und engmaschig getestet.“ Die aktuelle Bettenbelegung ist im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen unterdurchschnittlich und erreicht derzeit nur etwa 75 Prozent eines Januarwertes vor der Pandemie. Aktuell bestünde daher keine Notwendigkeit aus Kapazitätsgründen geplante Operationen zu verschieben. Die Lage werde durch die Krankenhauseinsatzleitung täglich neu bewertet.

„Das Risiko, sich im Krankenhaus anzustecken, ist äußerst gering“

Dr. med. Oec. med. Knut Müller Quelle: Sana

Knut Müller, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses, mahnt an, dass auch in Zeiten von Corona eine unverzügliche Behandlung dringlicher Erkrankungen, wie zum Beispiel Luftnot, unklarer Bauch- und Brustschmerzen, Ausfallerscheinungen des Nervensystems, Muskel-, Gelenk- oder Wirbelsäulenschmerzen notwendig sei, da ansonsten schwere Krankheitsverläufe oder schwere bleibende Schädigungen drohen könnten. „Unklare Krankheitssymptome sollten immer ärztlich abgeklärt und bei akuten Beschwerden der Rettungsdienst gerufen werden. Das Risiko, sich in unserem Krankenhaus mit dem Coronavirus anzustecken, ist gegenüber den körperlichen Einbußen, die eine verzögerte Diagnose und Behandlung nach sich ziehen, äußerst gering“, sagt der Facharzt für Anästhesiologie, Spezielle Intensivmedizin sowie Rettungsmedizin. „Alle Schutz- und Hygienestandards bei der Patientenversorgung und -behandlung sind sichergestellt.“ Patienten auf der Intensivstation und der Isoliereinheit können keinen Besuch empfangen. Auch bei einem kurzstationären Aufenthalt von bis zu 5 Tagen sind keine Patientenbesuche gestattet.

Im Bergener Krankenhaus konnten inzwischen 149 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Impfung erhalten. Wie in den anderen Kliniken des Landes auch, erfolgt eine Priorisierung der Impfwilligen entsprechend der Vorgaben des Landes. Weitere Impfdosen seien bestellt und werden erwartet, sagt Geschäftsführerin Silke Ritschel. „Die Impfungen in unserem Krankenhaus sind bereits zum Jahresende 2020 gestartet. Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Corona-Impfung in Anspruch zu nehmen“, so Ritschel. Die Geschäftsführerin hebt vor allem das Engagement des aus Ärzten und Mitarbeitern der Kinderklinik bestehenden Impfteams hervor, das – neben ihrer klinischen Tätigkeit – jederzeit zur Verfügung stünde, sobald weitere Impfdosen eintreffen.

Von Uwe Driest