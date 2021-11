Corona im Landkreis Vorpommern-Rügen: Situation ist nicht mehr einzufangen

Rügen/Stralsund

Die vierte Corona-Welle trifft Vorpommern-Rügen derzeit mit voller Wucht und auch härter als seine Nachbarn. Seit Tagen ist der Landkreis Spitzenreiter bei den landesweiten Corona-Inzidenzen. 185 ist der aktuelle reine Inzidenz-Wert vom Donnerstag, 4. November, der Inzidenzwert der Hospitalisierten liegt bei 5,8.

Zum Vergleich: Vorpommern-Greifswald, vergangenes Jahr immer wieder wegen überdurchschnittlich hoher Inzidenzen im Gespräch, liegt aktuell bei 114 und einem Inzidenzwert der Hospitalisierten von 1,3. Damit gilt Vorpommern-Rügen zwar immer noch als Region mit „niedrigem Infektionsgeschehen“, die Zahlen steigen allerdings seit Tagen an.

Was steckt dahinter? Wir haben beim Landkreis Vorpommern-Rügen nachgefragt. „Eine sachliche Erklärung, etwa die Identifikation von Großveranstaltungen, die sich im Nachgang als Ansteckungsherde gezeigt haben, gibt es nicht“, sagt Pressesprecherin Sandra Lehmann. „Aktuell haben wir durchaus einen Infektionsherd in Grimmen, der aber keinesfalls für die Gesamtlage verantwortlich ist.“

Infektionslage nicht mehr unter Kontrolle

Zusätzlich zum schnellen Kontaktpersonenmanagement hatte der Landkreis, wie immer gesagt, auch eine gute Portion Glück auf seiner Seite, meint Lehmann. „Die Infektionslage ist aktuell bereits so dynamisch, dass wir nicht davon ausgehen, diese zeitnah – auch nicht mit sehr effizientem Kontaktpersonenmanagement – wieder einfangen zu können.“

Der Landkreis hat dafür bereits im Bereich des Kontaktpersonenmanagement aufgekohlt und dabei auch auf zusätzliches Personal aus anderen Ämtern und Bundesbehörden zurückgreifen können. „Aktuell besteht kaum mehr nennenswerte Unterstützung von außen“, so Lehmann. „Das bedeutet, dass deutlich weniger Mitarbeiter deutlich mehr Kontakte, als wir das jemals zuvor in der Pandemie gesehen haben, zu ermitteln haben.“

Auch der Zeitpunkt der Meldungen könne die Zahlen beeinflussen. „Die Differenz beispielsweise vom 2. zum 3. November ist höher als in den anderen Landkreisen, da am Abend des 2. November noch 40 Fälle an unser Gesundheitsamt gemeldet wurden“, erzählt Lehmann. Da war die Meldung an das Lagus bereits unterwegs, die Fälle seien somit auf den 2. November addiert worden. „Bis auf diese Ausnahme werden die Neuinfektionen im Landkreis Vorpommern-Rügen tagaktuell eingegeben und gemeldet“, so Lehmann.

Entscheidung über Impfzentren Anfang nächster Woche

Zahlen über die Impfquote im Landkreis gibt es seit dem Wegfall der festen Impfzentren nicht mehr, es mehren sich die Stimmen in der Bevölkerung, die eine Wiederöffnung der Impfzentren, beispielsweise in Bergen auf Rügen, fordern. Derzeit ist der Landkreis hier mit mobilen Teams im Einsatz. „Es wird am Anfang der kommenden Woche einen Termin zu dieser Thematik mit der Landesregierung, den Landräten und den Oberbürgermeistern geben“, so Lehmann.

Der Landkreis verweist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich auf die Internetseite. Hier sind alle Informationen über die eigenständige Kontaktnachverfolgung, geltende Rechtsvorschriften und Impftermine im Landkreis zusammengefasst.

Von Anne Ziebarth