In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag zwei weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionen auf 994, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Am Samstag waren drei Neuinfektionen bekannt geworden.

Einer der neuen Fälle wird dem Landkreis Vorpommern-Rügen zugeordnet. An der Regional-Schule in Franzburg war ein Schüler positiv getestet worden, mehr als 50 Schüler und Lehrer sind in Quarantäne. Der zweite Fall vom Sonntag stammt aus der Hansestadt Rostock.

Damit wurden in dieser Woche 22 neue Corona-Infektionen im Land registriert. Die meisten neuen Fälle zählte das Gesundheitsamt in Rostock (7) und im Landkreis Vorpommern-Rügen (5). In Schwerin (0), Ludwigslust-Parchim und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (beide 1) stagnierte das Infektionsgeschehen hingegen weitestgehend.

Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20 – diese Zahl hat sich seit mehr als drei Monaten nicht verändert.

915 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. Das sind den Angaben zufolge zwei mehr als noch am Vortag. Damit sind aktuell rein rechnerisch 59 Menschen in MV mit dem Virus infiziert. 132 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden.

Von dpa und OZ