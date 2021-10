Corona in MV am Samstag: Über 200 Neuinfektionen – Inzidenz in Vorpommern-Rügen bei 138

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern liegt die landesweite Inzidenz der Neuinfektionen nur noch knapp unter 100. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) teilte am Samstag einen Wert von 99,3 Fällen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche mit. Gegenüber Freitag stieg die Inzidenz um 5,1.

Womöglich hat MV Schwelle von 100 bereits überschritten, da aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und der Stadt Schwerin keine Daten übermittelt wurden. Ursache ist offenbar noch immer der Hackangriff, mit dem Unbekannte die IT der Verwaltung in beiden Regionen lahmgelegt hatten.

Rasante Ausbreitung des Virus in Vorpommern-Rügen

Dem Bericht des Lagus zufolge sind in den übrigen Regionen 215 Neuansteckungen registriert worden. Das sind mehr als doppelt so viele wie vor eine Woche (101), als ebenfalls keine Daten aus Schwerin und Ludwigslust-Parchim einliefen.

Die meisten Fälle hatte der Kreis Vorpommern-Rügen (61), gefolgt vom Kreis Rostock (46) und dem Kreis Vorpommern-Greifswald (38). Die weiteren Fälle verteilen sich auf den Kreis Mecklenburgische Seenplatte (28), die Hansestadt Rostock (24) und den Kreis Nordwestmecklenburg (18).

Die Inzidenz der Neuansteckungen reicht von 72,2 (unter Vorbehalt) im Kreis Ludwigslust-Parchim bis zu 138 im Kreis Vorpommern-Rügen. Einen Wert von über 100 haben auch Rostock (115,3) sowie die Kreise Nordwestmecklenburg (107) und Rostock (102,3).

Alle Regionen in MV nach Risikogewichtung in Stufe 2

Während die Inzidenz der Hospitalisierten (Corona-Infizierte im Krankenhaus je 100 000 Einwohner in einer Woche) unverändert 2,2 beträgt, steigt die Auslastung auf den Intensivstationen (ITS) durch leicht um 0,2 auf 3,2 Prozent. Beide Werte befinden sich jedoch landesweit sowie in den einzelnen Regionen im grünen Bereich (Stufe 1).

Nach Gewichtung aller drei Kriterien – Neuinfektionen, Hospitalisierung, ITS-Auslastung – befinden sich alle Regionen sowie das Land insgesamt in der gelben Warnstufe des Corona-Ampel-Systems. Das bedeutet, das Infektionsgeschehen wird als niedrig eingestuft.

Aktuell werden wie am Vortag 80 Corona-Patienten in MV im Krankenhaus behandelt. Davon befinden sich 18 Personen auf einer Intensivstation – eine mehr als am Freitag.

Von OZ/rb