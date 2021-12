Corona in Vorpommern-Rügen: Hilft die Bundeswehr bald in Pflegeheimen?

Stralsund

Unterstützung der Impfteams und Hilfe bei der Kontaktnachverfolgung von Infizierten: Die Bundeswehr unterstützt den Landkreis erneut bei der Pandemiebekämpfung. Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens und der erhöhten Nachfrage nach Corona-Impfungen sei dies dringend erforderlich, informiert Landrat Stefan Kerth (SPD). Seit dem 1. Dezember sind 32 Soldatinnen und Soldaten in Vorpommern-Rügen im Einsatz.

14 von ihnen traten am Mittwoch ihren Dienst im Gesundheitsamt in Stralsund an, um am Schreibtisch bei der Kontaktverfolgung und bei mobilen PCR-Test-Teams zu helfen. „Noch können wir die Infizierten innerhalb von 24 Stunden kontaktieren“, sagt der Landrat. Doch die Kreisverwaltung gerate mit ihren personellen Ressourcen an ihre Grenzen. Damit die Corona-Infizierten auch weiterhin schnellstmöglich informiert werden, sei die Hilfe der Soldatinnen und Soldaten so wichtig, betont Kerth.

Neues Impfzentrum am Strelapark

Auch bei den Corona-Impfungen kommen die Soldatinnen und Soldaten unterstützend zum Einsatz. Sowohl bei den mobilen Impfteams als auch im Impfstützpunkt Stralsund werden sie vorwiegend administrative Aufgaben übernehmen, wie Markus Kurczyk, Brigadegeneral und Kommandeur des Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern, erläutert.

Markus Kurczyk, Brigadegeneral der Luftwaffe der Bundeswehr und der Kommandeur des Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern: „Wir werden überall dort helfen, wo es notwendig ist.“ Quelle: Stefan Sauer

In der nächsten Woche wird auf dem Parkplatz am Stralsunder Strelapark ein neues Impfzentrum in einem großen Zelt eröffnet. Ab Dienstag können sich Impfwillige dort mit einem vorher vereinbarten Termin über die Impfhotline der Landesregierung (03 85/20 27 11 15) die Spritze setzen lassen. Auch dort wird die Bundeswehr helfen.

Impfzelt vorm Strelapark

„In dem Zelt wird es vier Impfstraßen geben“, kündigt Markus Zimmermann an. Er ist Leiter des Fachdienstes Ordnung und Impfmanager im Landkreis. Bei Bedarf könne das Angebot noch erweitert werden. Die langen Warteschlangen bei den vorhandenen Angeboten zeigen, dass der Andrang ungebrochen ist. Viele holen sich dort die Booster-Impfung, aber es seien auch einige Erstimpfungen dabei. Auch Kinder steigerten die Nachfrage nach der Impfung. „Diese sollten jedoch nicht zum Impfzentrum kommen, sondern bestenfalls zum Kinderarzt gehen“, betont Zimmermann.

Inwieweit noch mehr Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten im Landkreis darüber hinaus eingesetzt werden können, berieten die Vertreter mit Annett Mülling, Geschäftsführerin der Stralsunder Wohlfahrtseinrichtungen, am Mittwoch. „Auch Menschen in der Pflege haben Entlastung verdient. Seit zwei Jahren arbeiten sie über dem Maximum“, hält Brigadegeneral Kurczyk fest. „Wir werden überall dort helfen, wo es notwendig ist.“

Entlastung des Pflegepersonals angedacht

Alle Beteiligten der Gesprächsrunde im Landratsamt waren sich einig: So eine Situation wie im vergangenen Jahr soll es nicht noch einmal geben. Damals konnten die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen nämlich zu Weihnachten keinen Besuch empfangen. „Ein Besuchsverbot soll definitiv vermieden werden“, sagt Mülling.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die soziale Isolation in den Heimen sei im vergangenen Jahr nicht spurlos an den Bewohnerinnen und Bewohnern vorbeigegangen. Die Soldatinnen und Soldaten könnten in den kommenden Wochen einfache Aufgaben übernehmen, wie beispielsweise die Kontrolle des Besuchermanagements und die Testung der Leute, die in das Pflege- oder Altenheim wollen. Das würde derzeit nämlich auch beim Pflegepersonal hängenbleiben – zusätzlich zu den alltäglichen Aufgaben.

Bundesweit würden derzeit etwa 8000 Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung stehen, verdeutlicht Kurczyk. Für MV und den Landkreis Vorpommern-Rügen gebe es also noch Kapazitäten. Auch eine Aufstockung des Kontingents hält der Brigadegeneral bis Jahresende für möglich. Wie lange die Soldatinnen und Soldaten dem Landkreis zur Verfügung stehen werden, ist noch offen. Markus Kurczyk: „Wir bleiben so lange, wie wir gebraucht werden.“

Von Stefanie Ploch