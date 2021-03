Rügen: Großstadtgeflüster und Antilopen Gang geben Livestream-Konzert

Putbus

Die Corona-Pandemie hat Künstler, Kulturschaffende und die gesamte Veranstaltungsbranche getroffen. Viele Veranstaltungen, Konzerte und Festivals wurden im letzten Jahr abgesagt. Mit drei kostenfreien Livestream-Konzerten – den #WeekendSessions – möchte der Energiedienstleister EWE nun das Festivalgefühl ein Stück weit zurückbringen und dabei auch Kulturschaffende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Veranstaltungs- und Kreativbranche unterstützen.

Antilopen Gang Quelle: Katja Runge

Das Unternehmen spendet auch 20 000 Euro für die #CoronaKünstlerHilfe, um der Veranstaltungs- und Kreativbranche in der Region unbürokratisch zu helfen. Das Geld fließt in einen norddeutschen Spendentopf. Um diesen Betrag noch zu vergrößern, erfolgt der Aufruf an alle Fans und Zuschauer zu weiteren Spenden. Diese können unter anderem unkompliziert per SMS erfolgen. Beim zweiten Konzert, das live aus dem Marstall in Putbus gestreamt wird, stehen die Großstadtgeflüster, der Rapper Fatoni sowie die Antilopen Gang auf der Bühne.

Live-Musik von Elektro-Pop bis Hip-Hop

Rapper Fatoni rockt die Bühne im Marstall von Putbus. Quelle: Jan Philip Welcherin

Die Berliner Elektro-Pop-Band Großstadtgeflüster (ab 19 Uhr) wäre „irgendwie der schizophrenen Vorstellung verfallen, man könne glasklaren Pop und sperrige Nervmusik in ein- und demselben Song verbraten“, so die Veranstalter. Der Rapper Fatoni (20 Uhr) ist danach „nicht nur der beste deutsche Rapper der Welt“, sondern arbeite auch weiterhin fleißig an seiner Karriere als Tatortkommissar. Der gebürtige Münchner hat es bereits in Folgen der „Rosenheim-Cops“ und „WAPO Bodensee“ geschafft. Die drei Rapper der Hip-Hop-Band Antilopen Gang aus Düsseldorf schließlich stünden mit ihrer Punk-Attitüde für politische Texte, derbe Kritikschellen und einen ausgeprägten Sinn für Humor (20.45 Uhr). Die Gang ist im Juni auch auf dem Festival von Scheeßel zu hören.

Zwischen den Auftritten der Künstler und Bands gibt es Hintergrundinfos sowie digitale Meet and Greets, in die die Zuschauerinnen und Zuschauer aktiv eingebunden werden. Zu sehen ist das Konzert am 6. März ab 19 Uhr auf dem Youtube-Kanal der EWE-Smartgeber unter weekend-sessions.de.

Von Uwe Driest