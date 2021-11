Insel Rügen

In den vergangenen Wochen ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Rügen immer weiter angestiegen und lag zuletzt nur knapp unter 200. Die Karte mit den Corona-Hot-Spots auf der Internetseite des Landkreises ist bereits lange verschwunden, Pressesprecherin Sandra Lehmann vom Landkreis erklärte jüngst eine Nachverfolgung der Infektionsketten sei nicht mehr möglich.

Doch woran liegt es? Gesundheitsamtschef Jörg Häusler vom Landkreis erklärt, ob es Hotspots in der Region gibt. 

Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen. Quelle: Ines Sommer

„Nein, wir haben keine ausgesprochenen Hotspots. Vielmehr beobachten wir ein diffuses Infektionsgeschehen. Das heißt, wir haben nicht den einen Ort, den wir dann rigoros in Quarantäne schicken. Das macht das Ganze ja so schwierig“, erklärt Jörg Heusler, Chef des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen, und schiebt nach: „Deshalb kommen wir auch gar nicht mehr hinterher, alle Kontaktpersonen zu ermitteln. Wir sind froh, dass wir alle Infizierten und das nähere Umfeld haben.“

Am Mittwoch haben die Gesundheitsbehörden 89 neue Infektionen in Vorpommern-Rügen gemeldet, damit liegt die Inzidenz bei 181. Am vergangenen Sonntag lag sie sogar bei 194,3. Der 7-Tage Hospitalisierungs-Index wird nach als „grün“, also gut bewertet, ist allerdings der Höchste im Land.

Kitas seien zum Glück noch nicht betroffen, so Heusler. „Dafür hatten wir schon fast in jeder Schule Fälle, da sind wir quasi schon einmal durch“, sagt er. Rechnet der Leiter des Gesundheitsamtes mit einem erneuten Lockdown? „Abwarten, was der nächste Gipfel bringt. Länder wie Österreich setzen auf konsequente Anwendung der 2G-Regeln, das ist ja quasi ein Lockdown für die Ungeimpften.“ Auf dem Impfgipfel in Schwerin am Dienstagabend werden Landesregierung und Landräte über Pläne zu einer neuen Impfstrategie beraten.

Von Ines Sommer