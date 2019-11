Couch-Surfen in Sassnitz: „Ich bin ein Teil von der Reise“

Sassnitz

Beate Schinkel hat frischen Pflaumenkuchen gebacken. Kaffee hat sie auch schon gekocht. Sie ist gern Gastgeberin, sagt die 40-Jährige. In ihrer kleinen Einraumwohnung in Sassnitz bietet sie seit 2012 auf ihrer Couch Gästen aus aller Welt kostenlos einen Schlafplatz an. Sie kommen für einen Tag, manchmal auch für zwei. Sie sind auf der Durchreise nach Schweden und Bornholm oder zurück. Manche waren noch nie an der Ostsee und reisen in dieser Form über die Insel.

In den Alltag eintauchen

Ein Urlaubsquartier ist sie nicht. Wollen Leute gleich länger bleiben, sagt sie ab. „Ich habe mich 2012 auf der Plattform angemeldet, weil eine Freundin ganz begeistert vom Couchsurfen in Spanien erzählt hat. Ich hatte danach auch gleich eine Anmeldung und war ganz aufgeregt, als ich am Bahnhof stand“, erzählt die sympathische Einzelhandelskauffrau, die in einem Supermarkt arbeitet. Über die Plattform kann man weltweit in privaten Haushalten übernachten, lernt Menschen kennen, taucht ein in deren Alltag, Bräuche und Sitten, erhält Insidertipps und macht überraschende und spannende Erfahrungen.

Idee eines Amerikaners

Die Idee für diese Art von Reisen hatte der Amerikaner Casey Fenton. Er wollte in Island nicht in einem anonymen Hotel übernachten, hackte sich in die Computer der Universität Reykjavik ein und fragte Studenten nach einem Schlafplatz. Nach den vielen positiven Rückmeldungen und Erlebnissen seiner Reise entstand der Gedanke, sein Abenteuer 2004 in das Projekt couchsurfing.com umzuwandeln. Derzeit hat das Netzwerk 14 Millionen Mitglieder weltweit. Beate Schinkel ist eine von wenigen aktiven Hosts auf Rügen, wie die Gastgeber genannt werden.

Offenheit und Neugier

Sie trifft oft auf Unverständnis, wie sie ihre Wohnung völlig fremden Leuten zur Verfügung stellen kann. Aber wenn sie begeistert vom Couchsurfen erzählt, ist zu spüren, dass sie die Philosophie oder den Spirit, wie sie sagt, selber lebt. „Das setzt natürlich eine Offenheit voraus und Neugier auf neue Leute. Es ist ein Geben und Nehmen“, sagt sie. „Ich werde jedes Mal selber inspiriert, zum Beispiel von einer jungen Französin, die ein Jahr lang mit dem Fahrrad unterwegs ist und nach Bornholm weiter wollte.“ Beate Schinkel ist dann selber mit dem Fahrrad allein aufgebrochen und über Bornholm geradelt. Natürlich hat sie couchsurfen gemacht und erinnert sich an richtig gute Wraps für ihren großen Hunger. Sind Leute bei ihr, lässt sie sich manchmal mehr, manchmal weniger auf sie ein, je nachdem, wie viel Zeit sie hat. Sie bäckt mit ihnen Kuchen oder sie kochen zusammen, zeigt ihnen ihre Lieblingsorte oder nimmt sie spontan mit nach Hiddensee.

Plötzlich auf Hiddensee

So wie Janine Dimmer (31) aus Leipzig, die sich an ihren Aufenthalt im Sommer erinnert: „Eigentlich wollte ich nur in völliger Ruhe und mit mir selbst am Kreidefelsen wandern und meinen inneren Akku aufladen. Immer die Ostsee im Blick. Dann lernte ich Beate, meinen Couchsurfing-Host, kennen und fand mich plötzlich mit fremden Menschen sonnenuntergangbetrachtend am Strand von Hiddensee wieder. Im Rücken die Dünen der Insel und ein blaues Strandhaus mit Kunst-Interessierten und Geschichten rund um Helene Herveling, Asta Nielsen und Joachim Ringelnatz. Obwohl ich nur drei Nächte im hohen Norden verbrachte, war das eine Zeit, die auf jede erdenkliche Art begeisternd war. Ich durfte Bekanntschaft mit sehr netten und interessanten Menschen machen, mit ihnen einen Teil ihrer und meiner Zeit verbringen und ich werde höchstwahrscheinlich auch in 20 Jahren noch davon erzählen.“

Nur positive Erfahrungen

Es entstünden auch Freundschaften, sagt Beate Schinkel, aber manchmal gibt sie auch nur Insidertipps und die Leute übernachten bei ihr. Manchmal auch nur für ein paar Stunden, bis die Fähre fährt. Es sind mehr Frauen, die auf ihrer Couch übernachten. Hat sich ein Mann angemeldet, dann schläft sie bei ihrem Freund gleich um die Ecke. Bisher hat sie nur positive Erfahrungen mit Couchsurfern gemacht. Im Herbst und Winter hat Beate Schinkel ihre Wohnung dann meistens wieder für sich. „2020 möchte ich an die Westküste von Amerika reisen, deshalb ist es super, dass ich von meinen Gästen schon viele Tipps zum Übernachten erhalten habe“, erzählt sie begeistert. „Besonders toll ist aber, wenn ich meinen englischen Sprachschatz durch Couchsurfer erweitern kann.“

Postkarten schreiben

Sie zeigt die vielen Dankesbriefe und Karten ihrer vielen Besucher, aber auch die bunten Postkarten aus aller Welt. Das ist eine andere Leidenschaft von ihr, Postkarten schreiben und natürlich welche erhalten. Und das häufig auch in englischer Sprache. Gerade hat sie einen Brief nach Israel geschickt und zu ihrem Geburtstag Post aus Malaysia erhalten. Postcrossing nennt sich das Hobby, das ebenfalls Menschen weltweit über eine Internetplattform miteinander verbindet. „Das alles hat mich mutiger gemacht und erweitert meinen Horizont“, freut sich Beate Schinkel. „Besonders schön finde ich, dass ich Teil der Reise von anderen bin und umgekehrt.“

Von Ulrike Sebert