Covid-19-Reisecheck in Vorpommern entwickelt

Usedom/Ueckermünde

Mehr Sicherheit für die Reiseplanung nach dem Lockdown: In Vorpommern wurde dafür ein digitaler Anreise-Check kreiert. Das Team der Haffhus-Hotelanlage in Ueckermünde hat in kürzester Zeit einen Covid-19-Reisecheck entwickelt, teilt der Tourismusverband Vorpommern (TVV) mit. Dabei handelt es sich um eine digitale Plattform, auf der Gäste schnell und unkompliziert die aktuelle Situation und das Infektionsgeschehen sowohl an ihrem Heimat- als auch am Zielort ablesen können.

Aktuelle Corona-Situation auf dem Bildschirm

Das sogenannte Widget, eine Anwendung die als Fenster auf dem Bildschirm eines Smartphones oder Tablets erscheint und mit den Fingern gesteuert werden kann, bedient sich vollautomatisiert der Daten des Robert-Koch-Instituts und nutzt das bundesweite Ampelsystem zur Darstellung der abgefragten Landkreise je nach Inzidenzwert. Über ihre Mailadresse können sich Nutzer nicht nur über Statusänderungen informieren lassen, sondern erhalten auch individuelle Informationen beispielsweise zu den Schutzstandards ihres Hotels oder zu regionalen Änderungen bestehender Einschränkungen zum Beispiel über den zuständigen Tourismusverband. Neben der Informationsfunktion bestehe ein weiterer Vorteil des Covid-19-Reisechecks darin, dass der Gast sensibilisiert und gegebenenfalls dazu angeregt werde eine Reise aus oder in ein Risikogebiet zu überdenken, heißt es vom TVV.

Anzeige

Hotels können Covid-19-Reisecheck auf Webseiten einbinden

Wie der Verband informiert, steht das Widget ab sofort Hotels und Verbänden zur Einbindung auf ihren Webseiten zu Verfügung. Interessierte Anbieter können sich an das MeineReise-Team wenden. Dies ist per E-Mail an info@meinerreise.org möglich. Die Anwendung kann optisch und inhaltlich ganz individuell beim Einbinden angepasst werden. Außerdem haben Hotels und Verbände die Möglichkeit, individuelle Informationen zum Beispiel an Gäste zu versenden, die eine Reise in das jeweilige Hotel gespeichert haben – egal auf welcher Website der Gast das Tool genutzt hat. Der Tourismusverband Vorpommern (TVV) hat sein individuelles Widget bereits auf www.vorpommern.de eingebunden.

Haffhus-Digitalmanager: Ein Stück Sicherheit“

„Das Tool bietet ein Stück Sicherheit für uns, unsere Mitarbeiter und hoffentlich auch bald wieder für unsere Gäste. Damit kommen wir unserer Verantwortung in diesen herausfordernden Zeiten nach.“, sagt Dirk Klein, Manager für Nachhaltigkeit und Digitalisierung beim Haffhus. Dessen Team zollt der TVV seine Anerkennung. Als jüngstes Verbandsmitglied des TVV nehme die Haffhus GmbH mit der raschen Entwicklung des Reisechecks erneut eine Vorbildposition im Bereich Digitalisierung in der Branche ein.

Zusammenarbeit mit Tourismusverband MV

Der Covid-19-Reisecheck ist der Nachfolger des einfacheren PLZ-Checks (Postleitzahlen), der im vergangenen Oktober entwickelt wurde. Mit dem ab 2. November in Kraft getretenen Teil-Lockdown wurde dieser mit großem Aufwand und einem motivierten und engagierten Team zum Covid-19-Reisecheck weiterentwickelt. Das Haffhus arbeitete dabei unter anderem mit dem Landestourismusverband Mecklenburg-Vorpommern zusammen.Mehr Informationen zum Reisecheck: www.meinereise.org

Von OZ