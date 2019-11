Damit Lebensträume nicht zerplatzen

Sassnitz

Ein riesiger Luftballon – behaftet mit Lebensträumen, die auf gelben Klebezetteln notiert sind – hängt in der Aula der Beruflichen Schule Sassnitz. Ein eigenes Haus mit Grundstück, eine Amerikareise, zwei gesunde Kinder, ein Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland oder die Selbstständigkeit auf dem eigenen Reiterhof sind darauf zu lesen. Ganz normale Zukunftspläne, die die Auszubildenden da im Blick haben.

Doch Polizeihauptkommissar Torsten Dowe lässt all diese gelben Zettel mit den Wünschen und Träumen mit einem plötzlichen Knall zu Boden fallen. „Schnallt Euch immer an, fahrt ohne Alkohol und Drogen, fahrt nicht zu schnell und ohne Handy am Steuer“, so Dowe. Wie schnell ein Fehler im Straßenverkehr solche Träume beenden kann, bringt der Crash Kurs MV besonders anschaulich in die Schulen. Denn schon 68 Mal mussten die Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr bereits eines Todesnachricht den Familien überbringen.

Kein Actionfilm, sondern das wahre Leben

Statt eines einfachen Vortrages gibt es in diesem Projekt die blanken Tatsachen auf den Tisch. „Es wird eine harte Stunde werden“, kündigt der Polizeihauptkommissar an. „Wir reden über Dinge, die wirklich passiert sind. Das ist kein Actionfilm, sondern das Leben.“ Unterstützung bekommt Dowe dabei von den Leuten, die direkt mit den Folgen schwerer Verkehrsunfälle konfrontiert sind.

„Als ich als junger Mann meinen Dienst antrat, hätte ich mir nicht träumen lassen, wie viel Leid man begegnet“, erklärt der Polizeihauptkommissar. Doch schon bei dem Einleitungsfilm, der Unfallszenen und Autowracks zeigt, sind die feuchte Augen zu erkennen und müssen die ersten Jugendlichen die Aula verlassen. Ungeschönt berichten die Beteiligten von ihren Einsätzen. „Noch heute habe ich den Geschmack auf der Zunge und den Geruch in der Nase“, erinnert sich Feuerwehrfrau Uta Lück über jenen Unfall, bei dem ein PKW unter einem brennenden Tanklaster feststeckte. „Die Überreste konnten nur noch im Sitz rausgetragen werden. All das bleibt in den Köpfen, das werden wir nicht mehr los“, sagt Uta Lück.

„Ich bin Teil einer Geschichte, eines Lebens, einer Familie geworden, der ich nie sein wollte“, sagt Thomas Hanff. Der Motorradunfall der beiden befreundeten jungen Männern, die von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert sind, wird auch dem Notarzt stets in Erinnerung bleiben. Die Helme der beiden toten Männer ließ der Vater damals bei ihm, damit er sie auf Veranstaltungen wie dieser als Warnung an die jungen Verkehrsteilnehmer aufstellen kann.

Diethard Ehlert hat seinen Sohn durch einen Verkehrsunfall verloren. „Kinder sollten nicht vor ihren Eltern gehen“, sagt Ehlert. Im Mai 2005 war sein Sohn Martin 27 Jahre alt, hatte einen fünfjährigen Sohn und wollte im Oktober heiraten. Doch dann geschah der Unfall. Der Schaden am Auto war nicht besonders groß, Martin war auch angegurtet. Eine falsche Sitzposition und eine nicht richtig eingestellte Kopfstütze brachen ihm das Genick. „Dort, wo wir die Blumen für die Hochzeit bestellen wollten, haben wir nun die Kränze bestellt.“

Majed Hallo (21) ist im dritten Ausbildungsjahr zum Hotelfachmann an der Beruflichen Schule Sassnitz: „Hätten wir nur ein Video gesehen, hätte es nicht so angesprochen. Die Gespräche mit den Rettern und dem Vater, der seinen Sohn verlor haben schon mitgenommen.“ Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Schweigen und Tränen bei den Jugendlichen

In dieser Stunde herrscht in der Aula ein Stille, wie man sie in der Berufsschule sonst nicht vorfindet. „So ruhig erlebt man sie sonst nie“, sagt Lehrerin Meike Andres. Sie weiß, dass ein Großteil ihrer Schüler derzeit die Fahrschule besuchen oder ihren Führerschein schon in der Tasche haben. Und sie sorgt sich um die jungen Menschen. „Es mussten schon Kollegen ihre Schüler auf den Friedhof begleiten. Die Klasse war danach ein andere.“

Es sind vor allem die Reaktionen der Eltern, die haften bleiben. Rainer Laudan ist als Seelsorger zur Stelle, wenn Todesnachrichten überbracht und verarbeitet werden müssen. In Erinnerung bleiben sie alle. „Und in einem Fall musste ich danach dann auch selbst Supervision in Anspruch nehmen“, berichtet Pastor im Ruhestand.

Die Geschichten des Tages haben die Jugendlichen bewegt. „Die Bilder bleiben hängen“, meint der 20-jährige Abdullah Mirzah, der sich im letzten Ausbildungsjahr zum Hotelfachmann befindet. „Hätten wir nur ein Video gesehen, hätte es nicht so angesprochen“, ist sich auch sein Mitschüler Majed Hallo sicher. Der 21-Jährige, der schon viele Strafgelder für zu schnelles Fahren zahlen musste, wirkt geläutert. „Die Gespräche mit den Rettern und dem Vater, der seinen Sohn verlor haben schon mitgenommen.“ Am Ende der Veranstaltung springen die Jugendlichen nicht auf, um möglichst schnell nach Hause zu kommen. Das Gehörte steht ihnen ins Gesicht geschrieben und muss verdaut werden.

Von Wenke Büssow-Krämer