Urgestein oder Ikone, Leuchtturm oder „ganz Großer“ – Gerhard Konermann, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Rügen-Stralsund, bekam bei seiner Verabschiedung am Freitag im Selliner Cliff-Hotel einige Titel verliehen. Und irgendwie schien jeder zu passen, denn die Beiträge der Gastredner malten das Bild eines Mannes, der für die Entwicklung des DRK-Kreisverbandes im Speziellen und die der Insel Rügen im Allgemeinen Maßgebliches geleistet hat. Fast 30 Jahre stand der 69-Jährige dem Verein auf Rügen vor. Mit dem 31. Dezember 2019 gibt er beide Funktionen an seinen Nachfolger André Waßnick weiter – und will ausgiebig den Ruhestand genießen.

Am Anfang DRK „fast hirntot“

Herbert Ostermoor, Präsident des DRK-Kreisverbandes, erinnerte daran, dass Gerhard Konermann einst ein DRK-Gebilde übernahm, „das fast hirntot“ war. „Damals gab es 15 Mitarbeiter im medizinischen Bereich, fünf in der Verwaltung“, sagte der Präsident. „Heute sind es fast 900 Mitarbeiter, 3000 Fördermitglieder und 400 Ehrenamtliche, die einen Jahresumsatz von 40 Millionen Euro erwirtschaften. Damit haben wir einen der größten und stärksten Kreisverbände in ganz Deutschland.“ Kerstin Kassner, Bundestagsabgeordnete der Linken und jahrelang als Rügener Landrätin in der Arbeit mit Gerhard Konermann eng verbunden, stellte fest, dass der scheidende Vorsitzende „fast in jedem Ort auf der Insel seine Spuren hinterlassen“ habe. In diesem Zusammenhang lobte sie besonders die Pflegeeinrichtungen des DRK. „Als Präsidentin der Bergener Stadtvertretung bin ich jetzt häufiger bei Jubilaren in dem Pflegeobjekt in der Ruschwitzstraße und fühle mich dort schon fast zu Hause.“ Diese Äußerung sorgte für den Lacher der Veranstaltung und wurde vom moderierenden Konermann-Nachfolger André Waßnick dankbar aufgegriffen: „Wir haben Ihnen, Frau Kassner, viel zu verdanken. Deshalb steht für Sie bei uns immer ein Zimmer bereit.“

„Kreisgebietsfürst“

Landrat Stefan Kerth ( SPD) bedauerte in seiner Rede, noch keinen der berühmten Witze Gerhard Konermanns vernommen zu haben, vermutete aber angesichts der wortgewandten Moderation durch Waßnick, dass die Fähigkeit zur „feinen Ironie ein Einstellungskriterium für den Nachfolger“ gewesen zu sein scheint. Die Größe des DRK-Kreisverbandes „in seiner ganzen Dimension hat sich mir tatsächlich erst heute erschlossen, denn das Rote Kreuz ist einer der größten Arbeitgeber in der Region“. DRK-Landespräsident Werner Kuhn ( CDU) bedauerte den Abgang von Konermann, lobte aber gleichzeitig dessen geschickte Wahl für die Nachfolge. Vollgepackt mit Anekdoten war die Rede des Geschäftsführers des DRK-Kreisverbandes Güstrow, Peter Struwe. Das begann damit, dass KGF als Abkürzung für Kreisgeschäftsführer auf Gerhard Konermann bei einem geselligen Beisammensein auch schon mal mit „Kreisgebietsfürst“ übersetzt wurde, und ging bis zu der Geschichte, dass ausgerechnet der „bei Entscheidungen so treffsichere“ Rügener DRK-Chef bei einem Wettbewerb der Landesgeschäftsführer im Sportschießen ob seiner Treffsicherheit den Pokal auf die Insel mitnahm. Gerhard Konermann, bekannt für eine spitze Zunge im Alltag, blieb auf seiner Verabschiedung zurückhaltend und bescheiden. Die Ernennung zum Ehrengeschäftsführer durch Peter Struwe nahm er beinahe schüchtern entgegen, und seine Rede war vor allem ein Dank an all jene, die ihm all die Jahrzehnte zur Seite gestanden hatten.

„Wilde Wendezeit“

Im Rügener DRK-Kreiskomitee hatte der gebürtige Ibbenbürener 1982 angefangen, nachdem er zuvor im Krankenhaus der damaligen Kreisstadt Bergen als Kraftfahrer und später – wegen seines schon zu der Zeit erkennbaren Organisationstalents – als Fuhrparkleiter gearbeitet hatte. Beim DRK der Insel wurde ihm die Einsatzleitung im Bereich Krankentransport übertragen. Dass er in der „wilden Wendezeit“ Geschäftsführer wurde, hat er nicht zuletzt auch den Kollegen zu verdanken. Sie machten ihn zu „ihrem Kandidaten“, weil sie sein Engagement und sein Fachwissen schätzten. Letzteres hatte er sich in der Praxis und während eines Studiums an der Fachschule für Gesundheits- und Sozialwesen angeeignet, machte 1996 dann sein Diplom als Leitungskraft für Ämter und Verbände.

„Spaten neben Rosen“

Er habe vor Entscheidungen immer die Argumente der anderen gehört, sagt Gerhard Konermann, und sich nicht immer durchsetzen können. Wäre es nach ihm gegangen, hätte der fusionierte Kreisverband Strelasund geheißen. „Aber die Mehrheit wollte einen anderen Namen. Das muss man akzeptieren.“ Sich für hilfebedürftige Menschen einzusetzen und dabei wirtschaftlich zu arbeiten – das macht für ihn die Stärke des Kreisverbandes aus. Das DRK auf Rügen und in Stralsund sieht er gut aufgestellt: Alle Einrichtungen sind saniert oder wurden neu gebaut, wirtschaftlich steht der Kreisverband auf gesunden Füßen. Das mag mancher mit einer Spur von Neid beäugen. „Man sollte aber nicht nur die prächtigen Rosen im Garten sehen“, mahnt Konermann, „sondern auch den Spaten, der daneben steht.“

