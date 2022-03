DRK-Wasserwacht Rügen-Stralsund: „Bootsführer und Rettungsschwimmer sind Mangelware“

Stralsund

Die Fackelträger vom Deutschen Roten Kreis (DRK) machten am Dienstag in Stralsund auf einen besonderen Missstand aufmerksam. Durch die langen Lockdown-Zeiten innerhalb der letzten zwei Jahre hätte es für Kinder im Ostseekreis viel zu wenig Schwimmunterricht gegeben. Es droht eine „Generation von Nichtschwimmern“ heranzuwachsen – in einer vom Badetourismus geprägten Region. Doch nicht nur das: „Auch Bootsführer und Rettungsschwimmer sind Mangelware“, sagt Andreas Retz (42), Kreisleiter der DRK-Wasserwacht.

Schwimmtraining unter Corona kompliziert

Andreas Retz (42) aus Bergen von der DRK-Wasserwacht. Quelle: Kay Steinke

Der 42-Jährige aus Bergen muss es wissen. Denn der Ehrenamtler des DRK-Kreisverbandes Rügen-Stralsund, der dieses Jahr die Fackel übergeben durfte, bringt den Kindern in Stralsund und auf Rügen das Schwimmen bei – und trainiert auch die Rettungsschwimmer. „Aktuell werden Schwimmkurse in Samtens angeboten. Montags sind wir im Hansedom. Die Schwimmhalle in Sellin ist zu“, sagt er. Corona erschwere das Training – und auch den Zugang zu den Kursen. „Dafür muss man im Verein sein. Gleichzeitig müssen es immer dieselben Schwimmkinder sein“, sagt er. Im Sommer könnten sie Lehrgänge in der Ostsee anbieten. „So ist das Erlernen sehr realitätsnah“, sagt Retz. Die Kinder würden sie dann mit ihrem Rettungsboot absichern. Davon hat der DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund momentan eines in Lauterbach, ein zweites soll demnächst in Stralsund stationiert werden. Trainingsgruppen würde so eine Menge Fahrerei wegfallen.

Wasserwacht braucht mehr Bootsführer

Aktuell hätten sie jedoch nur sechs Bootsführer. „Das ist grenzwertig“, ordnet Retz ein. Mehr wären besser. Doch so einfach sei das nicht. „Einen normalen Bootsführerschein kann jeder machen. Aber hier geht es um die Bedienung eines Rettungsbootes.“ Im Ernstfall geht es also um Leben und Tod. Einer der Hauptstützpunkte der DRK-Wasserwacht ist auf Rügen der Rettungsturm in Glowe, dort überwachen sie während der Saison den Badestrand. Doch das ehrenamtliche Team von Retz ist im Sommer mit dem Boot in ganz Vorpommern unterwegs. Sie sichern damit große Wassersportevents wie das Sundschwimmen ab. „Unser Gebiet ist wirklich groß. Wir sind auch bei den Nachbarn in Greifswald oder Nordvorpommern unterwegs“, so Retz. Den Spagat zwischen Ehrenamt und Job bekommt er dank seines Arbeitgebers seit Jahren gut hin. Wenn Retz nicht für die Wasserwacht unterwegs ist, arbeitet er bei der Sparkasse Vorpommern. Dort verwaltet er die Liegenschaften. Er ist einer von knapp 450 Ehrenamtlern beim DRK-Verband, der insgesamt 900 hauptberufliche Mitarbeiter zählt. Die Wasserwacht selbst hat rund 80 Mitglieder. „Schwer ist es auch, Rettungsschwimmer zu bekommen“, sagt Retz. „Wir bilden die jungen Leute aus, dann ziehen sie oft für Job oder Studium weiter.“ Rettungsschwimmer aus anderen Bundesländern würden in der Sommersaison in Glowe aushelfen.

Bootsführer Konermann: „Ich mache mit, damit meine Tochter auf Rügen das Schwimmen lernen kann.“

Stefan Konermann (38) aus Putbus, verantwortet beim DRK-Stralsund-Rügen das Fuhrparkmanagement. Quelle: Kay Steinke

Einen neuen Bootsführer fand Retz zuletzt mit Stefan Konermann innerhalb des eigenen DRK-Kreisverbandes. Der 38-jährige Putbusser hat 2022 angeheuert – aus gutem Grund. „Es fehlten Bootsführer“, sagt Konermann. „Ich mache das für meine Tochter. Damit sie später die Chance hat, auf Rügen das Schwimmen zu erlernen.“ Konermann engagiert sich beim DRK nicht nur in der Freizeit, er arbeitet dort auch. Er managet den Fuhrpark, der mittlerweile auf eine Flotte von mehr als 200 Fahrzeugen angewachsen ist. „Von Kleinfahrzeugen für die ambulante Pflege bis hin zum größeren Nutzfahrzeug für Fahrdienste oder die Kleiderkammer ist alles dabei“, sagt er. Doch schon vor dem Engagement in der Wasserwacht war Konermann ehrenamtlich tätig. Erst hat er die „Medical Taskforce“ mit aufgebaut, seit 2017 ist er dort auch als Helfer aktiv. „Dabei handelt es sich um Bevölkerungsschutz. Wir haben Fahrzeuge, die in der Lage sind, schnell komplette, medizinische Stützpunkte zu errichten“, sagt er. Diese würden aber nur bei Großkatastrophen zum Einsatz kommen. „Wie bei einem Zugunglück mit vielen Verletzten“, ordnet er ein.

DRK Nordvorpommern setzt auf Team-Building – wie Firmenläufe und gemeinsame Rauchentwöhnung

Steffie Wendt (37) aus Bad Sülze arbeitet beim DRK Nordvorpommern. Quelle: Kay Steinke

Die DRK-Wasserwacht überreichte die Fackel in Stralsund an Steffie Wendt (37) vom Nachbarkreisverband Nordvorpommern. Auch dort bringt das DRK Kindern das Schwimmen bei, zum Beispiel im Naturschwimmbad in Grimmen. Die 37-Jährige aus Bad Sülze verantwortet beim DRK aber einen ganz anderen Bereich – und zwar die Fachbereichsleitung und das Controlling für die Pflege. „Unsere größte Herausforderung ist es, die Leute unter den Pandemiebedingungen bei Laune zu halten“, sagt sie. In ihrem Verband arbeiten rund 300 Mitarbeiter, die von 50 Ehrenamtlern unterstützt werden. „Kaum noch persönliche Treffen, teils rein digitale Übergaben, teilweise sind Leute das dritte oder vierte Mal in Quarantäne“, beschreibt sie die Situation. „Wir hoffen, dass es sich bald bessert.“ Immerhin seien alle mittlerweile geimpft oder genesen. „Durch Corona hat das Wir-Gefühl sehr gelitten. Mit Team-Building-Maßnahmen wie Firmenläufe oder gemeinsamer Rauchentwöhnung wollen wir dagegenwirken.“ Durch ein gemeinsames Ziel könnten Pflege, Kitas, Rettungsdienst und auch die Wasserwacht wieder näher zusammenrücken.

Was es mit der Fackelaktion auf sich hat Der DRK-Verband Stralsund-Rügen überreichte am Dienstag die Fackel an den Kreisverband Nordvorpommern. Damit beteiligen sich beide Verbände an einer Aktion mit langer Tradition. Seit 1992 wird am 24. Juni mit einem Fackelzug (ital. Fiaccolata) in Italien an die Anfänge der Rotkreuzbewegung erinnert. An diesem Datum finden sich Tausende Menschen mit Fackeln zusammen, um von Solferino nach Castiglione delle Stiviere zu laufen. Sie alle eint eines: Sie sind Mitglieder im Roten Kreuz und erinnern sich gemeinsam an die Schlacht, die den Anfang ihrer Bewegung markierte. Aufgrund der Ereignisse, die der Schweizer Kaufmann Henry Dunant mit ansah, entstand die Idee einer Hilfsgesellschaft, die unabhängig Menschen in Not hilft. Wegen der Corona-Pandemie schickte das DRK in diesem Jahr eine Fackel auf die Reise, um trotz der Kontaktbeschränkungen an die Geschichte des DRK zu erinnern. „Als Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ wurde sie von Verband zu Verband weitergereicht. Die Fackel wandert entlang der Ostseeküste und wird an das DRK in Schleswig-Holstein übergeben. Ziel ist Italien.

Von Kay Steinke