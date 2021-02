Bergen

Freiwillige können sich auf Rügen zu Testhelfern ausbilden lassen. Die entsprechenden Schulungen bietet der Kreisverband Rügen-Stralsund des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an. Los geht es ab Montag, den 15. Februar. Die Testerinnen und Tester sollen das Personal in stationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe entlasten. Aber auch darüber hinaus können sich Interessenten melden.

Die Testhelferschulungen finden in den Räumlichkeiten des DRK-Kreisverbandes im Technik- und Ausbildungszentrum in Bergen auf Rügen, Tilzower Weg 36, statt. Neben Personen aus medizinischen, pflegerischen und sonstigen Heilberufen oder mit einer sozialen Ausbildung können sich auch geeignete Personen ohne medizinische Vorbildung für die Schulung melden. Die regionalen Bedarfe an ausgebildeten Testerinnen und Tester übermitteln die Alten- und Pflegeheime derzeit an die kommunalen Spitzenverbände und Gebietskörperschaften.

Zusätzlicher Personalaufwand in Corona-Pandemie

Corona-Schnelltests dienen dazu, die Ausbreitung von Infektionen in Einrichtungen zu verhindern und gleichzeitig Besuche zu ermöglichen. Dies geht jedoch mit einem zusätzlichen Personalaufwand einher. Deshalb werden Freiwillige gesucht, die vorab geschult werden. Die Schulungen der Testhelfer übernimmt ausschließlich das DRK bundesweit.

Interessierte Freiwillige sollten sich direkt beim DRK-Kreisverband unter der Telefonnummer 038 38 / 80 23 17 oder per E-Mail an ausbildung@drk-ruegen-stralsund.de melden. Hier wird jeder Anrufer beraten und auch eine mögliche Kostenübernahme über die Agentur für Arbeit vermittelt.

Schulung beinhaltet etwa drei Unterrichtsstunden

Die DRK-Kompaktschulung dauert etwa drei Unterrichtsstunden, ist für Teilnehmer über die Arbeitsagentur kostenfrei und beinhaltet neben der Theorie auch die praktische Einweisung durch Fachpersonal in Anlegen der Schutzausrüstung und Durchführen der PoC-Antigentests, der sogenannten Schnelltests.

Die Schulung umfasst insgesamt acht Module: Anmeldung/Einchecken, theoretische Lehrunterweisung, Anlegen der PSA, Übung des Abstrichs, Ablegen der PSA , Nachbereitung, Hinweise zur Durchführung und Ablauf, Abschluss und Desinfektion.

