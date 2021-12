Dämonen auf Rügen: Cosplayer treffen sich auf der Insel

Bergen

Wer glaubt, Cosplay sei eine Art Fasching oder Karneval, der befindet sich auf dem Holzweg. Beim Cosplay verwandeln sich Szenegänger mit Hilfe von Kostümen, Perücken und Make-up in ihren Lieblingscharakter aus Anime, Manga, Comic, Film oder Computerspiel.

Auch ist Cosplay heutzutage längst kein Nischenhobby mehr, das nur von Nerds und Animemädchen betrieben wird. Vielmehr präsentieren sich die Anhänger auf großen Zusammenkünften, wie der Manga-Comic-Convention, die – außerhalb der Pandemie – alljährlich in Leipzig parallel zur Buchmesse stattfindet.

Das sei die beste derartige Zusammenkunft Gleichgesinnter, findet auch das Rügener Quartett, das sich derzeit regelmäßig im Medien- und Informationszentrum (MIZ) der Inselhauptstadt trifft. Dafür legen Melina und ihre Freundin Sarah schon mal Kostüme an und verwandeln sich in einen anderen Charakter. Melina sogar mit Kontaktlinsen, die ihre Augen glühend rot erscheinen lassen. „Ich cosplaye den Antagonisten aus einer Serie“, erklärt sie. Das sei eine Art Dämon und eigentlich männlich, aber sie habe sich den Charakter angepasst.

Sadistischer Roboter zwingt zu Morden

Auch Sarah entschied sich beim vergangenen Treffen am Nikolaustag für eine männliche Figur mit adrettem Schlips. Die beiden Gymnasiastinnen verfolgen Anime-Filme auf Youtube oder lesen Manga-Bücher. „In unserem Freundeskreis sind eigentlich alle an Anime interessiert“, sagen die Schülerinnen. Nicht jede und jeder kostümiere sich allerdings. Die „Dunkelziffer“ sei vermutlich hoch. Warum sie das machen? „Wir finden es cool, ein Alter Ego zu haben.“

Mit von der Partie sind auch die Organisatorinnen des Treffens. Annika Schruhl (27) arbeitet im MIZ und erscheint als „Alice aus dem Wunderland“. Azubi Greta Hofer (20) aus Bergen begann im Alter von 13 Jahren, gemeinsam mit Freundinnen Manga-Comics zu lesen und Serien auf Netflix zu anzusehen.

Sie trägt derzeit gern eine fiktive Schuluniform aus dem Spiel „Danganronpa“, einer japanischen Computerspielreihe. Darin geht es um Schüler einer Elite-Schule, die von einem sadistischen Roboter in ein tödliches Spiel verwickelt werden, aus dem es nur einen Ausweg gibt: Sie müssen einen Klassenkameraden ermorden und dürfen beim anschließenden Untersuchungsverfahren von den Klassenkameraden nicht überführt werden.

Aufwand steht in Gegensatz zur Tragezeit der Kreationen

„Ich verkörpere einen fremden Charakter. Das ist mehr als eine Verkleidung und setzt einiges an Kreativität voraus. Es stärkt auch das Selbstbewusstsein, wenn man dafür Komplimente bekommt“, sagt sie. Die gibt es vorzugsweise in der Szene selber. Anders als in einer Großstadt würden die Cosplayer in einer ländlichen Gegend auch schon mal befremdete Reaktionen ernten, wenn sie verkleidet ins Kino oder zur Burger-Bräterei gehen.

Eine der Anregungen aus dem Bergener Stadtentwicklungskonzept von 2015 hatte vorgesehen, einen Cosplay-Laden in der Stadt zu etablieren. Dazu kam es nicht. Stattdessen findet nun am ersten Montag im Monat das „AniMIZ – Treff für Anime- und Mangafans“ statt.

„Unsere Bibliothek ist mehr als eine Bücherei“, sagt Annika Schruhl. Alle Rügener Kinder und Jugendlichen ab zehn Jahren, die sich für Manga und Anime interessieren, sind willkommen. „Wir wollen versuchen, eine Manga- und Animeszene in und um Bergen zu etablieren und bieten dafür das MIZ als Treffpunkt an.“ Vielleicht entstehen daraus eigene Events, oder die Gruppe könnte gemeinsam zu einer Convention fahren.

Cosplay im AniMIZ Cosplay ist die Verkürzung des Begriffes „costume play“, zu Deutsch: Kostümspiel. Es ist eine Performance-Kunst, bei der Teilnehmer Kostüme und Accessoires tragen, um einen bestimmten Charakter, meist aus populärkultureller Quelle – Comic-Helden, Filmfiguren oder Charaktere aus Computer- und Konsolenspielen – darzustellen. Das AniMIZ findet an jedem ersten Montag im Monat um 16 Uhr im MIZ Bergen statt. Die Manga-Comic-Con in Leipzig soll vom 17. bis 20. März 2022 wieder stattfinden.

Der Spaß bestünde im Austausch mit Gleichgesinnten auch über Tipps zu Kostümen. Dabei steht der Aufwand beim Cosplay oft in krassem Gegensatz zu der tatsächlichen Tragezeit der Kreationen. „Es kostet viel Geld und Zeit, sich zu schminken oder Kleidung und Perücken zu finden, die wir als Grundlage für ein Kostüm nehmen können“, sagt Greta. Die müssen dann noch angepasst werden und auch dabei wollen sich die Rügener Cosplayer künftig gegenseitig unterstützen.

Von Uwe Driest