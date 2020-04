Dagmar Timm liebt lange Wanderungen auf der Insel Rügen

Bergen

Dipl.-Med. Dagmar Timm kam in Brandenburg an der Havel zur Welt und verbrachte ihre Kindheit auf der Insel Riems. Sie studierte Medizin an der Greifswalder Universität und kam im Jahr 1978 nach Rügen.

„Was mich herzog, war die Liebe zur Landschaft, zur Natur und zu den Menschen“, verrät sie. Die inzwischen 68-Jährige arbeitete anfangs im Bergener Krankenhaus als Internistin, bevor sie eine eigene Praxis in der Inselhauptstadt eröffnete und diese für 25 Jahre betrieb.

Regelmäßige Besuche bei Musikfestspielen

Nach dem Ende des Berufslebens ist sie noch gelegentlich in Vertretung als Medizinerin tätig. Sie ist regelmäßige Besucherin der Musikfestspiele und schätzt die Greifswalder Bachwoche. Die verwitwete Mutter einer Tochter, die in Hannover lebt, ist sehr naturverbunden und unternimmt lange Wanderungen in der von ihr geschätzten Region. „An Rügen liebe ich die Landschaft mit den Küsten und Alleen und das besondere Licht am Wasser im Frühjahr und Herbst“, meint die Insulanerin.

Von Christa Driest