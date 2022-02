Lubmin/Rostock

Das vorläufige Aus für die von Anfang an umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 im Zuge der sich weiter zuspitzenden Russland-Ukraine-Krise, die die Welt seit Wochen in Atem hält, hat unter OZ-Lesern eine Debatte über vom Westen verhängte Sanktionen ausgelöst. Die Frage, die sich vor allem hier in MV stellt: Ist der Stopp der Pipeline gerechtfertigt?

Thomas Knoph glaubt: „Damit schneiden wir uns ins eigene Fleisch, und das Volk wird noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Es ist für mich keine durchdachte Entscheidung.“ Cati Newmn meint: „Als wenn das Putin juckt. An seiner Stelle würde ich mir den Westen auch nicht vor die Nase setzen lassen. Demnächst beziehen wir dann das schlechte Gas von den Amerikanern. Alles ganz schlau gemacht“, kritisiert die Leserin.

Christoph Schüttler zeigt sich irritiert: „Kann man gegen diesen Wahnsinn eigentlich wirklich etwas unternehmen? Ich meine, ohne Waffengewalt? Diese Sanktionen haben für mich die gleiche Wirkung, als würde ich nach einem Streit mit meinem Nachbarn die eigene Heizung abdrehen, mit dem Fuß aufstampfen und sagen: ‚Siehste?‘“ Benjamin Sauter dazu mit der Frage: „Wer hat das alles angefangen? Das war die Nato, unter dem Drang der USA.“

Andreas Simontowski ist ganz anderer Auffassung: „Schon im Syrien-Konflikt hätte die Nato konsequent die Richtung vorgeben müssen. Als nächstes wird die Südostflanke mit Agitation, Propaganda und Militär unterwandert.“ Klaus Hoffmann sucht mit Blick auf den russischen Präsidenten nach Antworten: „Was treibt oder was will dieser Mensch eigentlich? Will er die ganze Welt ins Unglück stürzen? Machtstreben hat sich noch nie ausgezahlt.“

„Nord Stream 2 wird uns noch teuer zu stehen kommen“

Dirk Edlich befürchtet: „Das mit Nord Stream 2 wird uns noch teuer zu stehen kommen.“ Hier fügt sich der Beitrag von Axel Henniges an: „Danke Herr Scholz, Sie bestrafen damit nicht Putin, sondern den deutschen Endverbraucher.“ Harro Kuhlig sieht hier ganz klar einen Gewinner: „China. Die bauen ruckzuck eine neue Pipeline.“

Ulrike Palm fasst die gegenwärtige Lage, sollte es nicht zu einem endgültigen Aus für die Pipeline kommen, so zusammen: „Der kalte Gaskrieg geht mitten durch Deutschland. An der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern soll bald noch mehr russisches Gas durch die zweite Ostseepipeline fließen. An der niedersächsischen Nordseeküste hingegen könnten schon bald in großem Stil Flüssiggastanker aus den USA anlanden.“ Lothar Hennings sieht den Geschichtsverlauf so: „Das Minsker Abkommen wurde zur Freude der USA und anderer westlicher Staaten von der Ukraine boykottiert und nicht umgesetzt. Hier hätte der Westen seit Jahren die Umsetzung durchsetzen müssen, stattdessen lieferten wir lachend Waffen, Dollar und wirtschaftliche Abkommen in die Ukraine. Immerhin haben die USA ihr Ziel zum Stopp von Nord Stream 2 endlich erreicht, durch die Behördenanweisung von Olaf Scholz.“

„Besonnenheit ist sicher das Gebot der Stunde“

Enrico Schild stellt sich die Frage: „Wie viel Steuergeld wurde jetzt eigentlich in den Sand gesetzt und wie soll das refinanziert werden?“ Gerald Bast vermisst die Einhaltung international vereinbarter Regeln und Werte, zumindest das Pochen darauf, hinterfragt an dieser Stelle die Rolle der Vereinten Nationen: „Man muss schon mal fragen, ob die Uno in dieser Form noch Sinn macht. Während kleine Länder per Resolution unter Druck gesetzt werden, können die ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat diese blockieren. Wir haben im Prinzip ein Zweiklassenrecht.“ (Entsprechend ihrer Charta gehören die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit zu den wichtigsten Aufgaben der Organisation. Anm. d. Red.) Gabriele Gérard sagt schließlich: „Besonnenheit ist sicher das Gebot der Stunde. Es ist ein Alptraum.“

Von Juliane Lange