Daniel Hope leitet den Festspielfrühling auf Rügen: „Ich genieße die Atmosphäre am Strand“

Vom 18. bis 27. März 2022 laden die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zum Festspielfrühling Rügen. Der weltweit gefeierte Geiger und Festspielpreisträger Daniel Hope hat in diesem Jahr die künstlerische Leitung.

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit ihm über musikalische Vorlieben, seine Affinität zur Ukraine und die Bedeutung von Musik in schwierigen Zeiten.

Herr Hope, können Sie Musik in ihrer Freizeit – beispielsweise bei einer Autofahrt - so genießen, wie wir Laien oder ist der analytische Teil Ihres Gehirns stets aktiv - sind Sie also gewissermaßen immer im Dienst?

Das ist eine sehr schöne Frage. Ich kann sehr wohl Musik hören und gerade beim Autofahren höre ich sehr gerne Musik. Allerdings höre ich dann weniger klassische Musik, Mein Musikgeschmack ist sehr offen und breit gefächert. Musik ist tatsächlich eine Möglichkeit, Inspiration und Trost zu holen und auch etwas Ablenkung zu haben. Am liebsten höre ich Konzert live, aber sich das aber eher selten ergibt, höre ich extrem viel Musik auf Tonträgern oder in Medien. Wenn ich eine Geigerin oder einen Geiger, die oder den ich kenne oder ein Stück höre, das ich selber schon gespielt habe, dann setzt aber schon das analytische Denken ein und ich vergleiche.

Es werden in den Konzerten unter anderem Werke von George Gershwin gegeben. Welche Bedeutung hat der Brückenschlag von Klassik und Moderne für Sie und woran - würden Sie sagen – ist Ihre Handschrift beim Festspielfrühling besonders gut erkennbar?

Die Festspiele MV stehen für die Verbindung von Nachwuchskünstlern und Musikgeschichte. Ich selber durchlief über Jahrzehnte diese Karriere vom Nachwuchskünstler zum Künstlerischen Direktor. In jener Zeit entstand die Verbundenheit zu dieser Festspielfamilie und das versuche ich auch durch die Zusammenstellung des aktuellen Programms wiederzugeben. Manche der teilweise sehr jungen Künstler sind schon jetzt arriviert und gehören auf die Bühne. Sie ergänzen sich mit Musikern, die bereits sehr berühmt sind. So habe ich die Möglichkeit, durch eine Vielzahl von Stilen das Publikum abzuholen mit Musik, die mit ihrer glücklichen oder tragischen Geschichte berührt.

Sie haben schon gemeinsam mit Klaus Maria Brandauer Texte von Dietrich Bonhoeffer vorgetragen, 2014 des Ersten Weltkriegs gedacht und arbeiten jetzt auf Rügen mit dem Schauspieler Sebastian Koch zusammen, der für seine Rolle als Graf Stauffenberg den Deutschen Filmpreis erhielt. Was bewegt Sie vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine besonders?

Ich bin sehr mit Odessa verbunden, wo ich seit acht Jahren auftrete und als Artist in Residence beim dortigen Festival spiele. Ich hätte unmittelbar vor Beginn des Festspielfrühlings eigentlich in Kiew sein sollen, um mit dem Komponisten Valentin Silvestrov an einer Plattenproduktion zu arbeiten. Stattdessen ist er nun mit seinen 84 Jahren zu Fuß über die Grenze geflüchtet und befindet sich jetzt in Berlin. Der Krieg und die Tragödie, die er für die Menschen dort bedeutet, machen mich fassungslos. Ich hatte geglaubt, meinen Kindern sagen zu können, so etwas wird in Europa nicht mehr geschehen, aber Geschichte scheint sich wohl doch zu wiederholen. Für Frieden muss man etwas tun, er ist nicht selbstverständlich da.

Spielt auch die Insel Rügen als Ort der Romantik eine besondere Rolle bei der Auswahl des Programms und seiner Spielorte?

Die Besonderheiten des Ortes habe ich mir gemeinsam mit dem Team der Festspiele erschlossen, das die Insel und ihre Kulturgeschichte sehr gut kennt. Wir haben versucht, Themen und Werke den Spielorten anzupassen und in Kontexte zu stellen. Das soll die Konzerte weniger austauschbar machen, als wenn ein einzelnes Werk an einem bestimmten Ort gespielt wird. Ich habe aber auch persönlich gerade heute die Atmosphäre am Strand mit seiner Seebrücke in mich aufgenommen und sehr genossen. Das gab mir das Gefühl, endlich da zu sein, wo wir vor zwei Jahren schon sein wollten, als wir das Festival wegen der Pandemie verschieben mussten.

Was wünschen Sie sich und Ihrem Publikum für diesen (Festspiel-) Frühling?

Ich wünsche mir, dass die Menschen so zahlreich kommen, wie das unter den geltenden Bestimmungen erlaubt ist und die Musik vielleicht mehr denn je zu schätzen wissen. Für mich hat es in dieser Zeit voller Leid zusätzliche Bedeutung gewonnen, Musik zu spielen. Sie gibt mir gerade jetzt besonders viel Halt. Wenn ich sehe, wie die Musik die Menschen im Saal erreicht, bedeutet das einen Moment des Friedens, der vielleicht nachdenklich stimmt, aber auch Kraft für Hoffnung geben mag. Ich freue mich aber auch darauf, die besondere Atmosphäre eines Festivals zu spüren. Ich bin ja in der Regel als reisender Solist auf Konzerten unterwegs. Hier aber besteht die Chance, Menschen vielleicht am nächsten Tag wieder zu treffen.

Von Uwe Driest